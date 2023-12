Υγεία - Περιβάλλον

Γιάννα Τερζή: Ο καρκίνος, το χειρουργείο και η αποκατάσταση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Γιάννα Τερζή αποκάλυψε το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε δημοσιεύοντας μία συγκλονιστική φωτογραφία μετά το χειρουργείο.

-

Το βράδυ της Παρασκευής 1 Δεκεμβρίου η κόρη του αγαπημένου τραγουδιστή Πασχάλη Τερζή, Γιάννα έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και αναφέρθηκε πρώτη φορά ανοιχτά στο πρόβλημα υγείας της.

Συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια μέσα από το μακροσκελές κείμενο που έγραψε αποκάλυψε πως πριν από τρία χρόνια διαγνώστηκε με όγκο στο νωτιαίο μυελό.

Μάλιστα, η Γιάννα Τερζή δημοσίευσε μια φωτογραφία από το νοσοκομείο στη Γερμανία.

Η ανάρτηση της Γιάννας Τερζή

«Σήμερα ολοκληρώνω 43 κύκλους γύρω από τον ήλιο. Τέτοιες μέρες 3 χρόνια πριν, μέσα στην καραντίνα, διαγνώστηκα με όγκο στο νωτιαίο μυελό.

Ένα γεγονός που άλλαξε τη ζωή μου με πολλούς τρόπους και για πάντα.

Δε θα μπω σε λεπτομέρειες της διάγνωσης, της επέμβασης, της αποκατάστασης, και της συνέχειας της ζωής μου στο συγκεκριμένο post.

Θα πω μόνο το εξής.

Εκείνες τις στιγμές, εκείνα τα δευτερόλεπτα, τις ώρες, τις μέρες, τους μήνες που βρίσκεσαι στα πιο χαμηλά σου, στα πιο αδύναμά σου, στα εγκαταλελειμμένα σου, τότε είναι που γεννιέται ο πιο δυνατός εαυτός σου.

Αυτός που θα καθορίσει τί πετάς και τί κρατάς για το υπόλοιπο της ζωής σου.

Και που σιγά σιγά θα χτίσει την πιο ξεκάθαρη, ουσιαστική κι αληθινή σχέση με σένα και με τον υπόλοιπο κόσμο.

Είμαι ευγνώμων για την γνώση, για τον πόνο, για την ενσυναίσθηση, τη συμπόνια, τα δάκρυα, τις απώλειες, την αγάπη, τη δύναμη, τις αγκαλιές, την οικογένεια, τους φίλους, τους γιατρούς, τα ζωάκια μου, το σώμα μου!! Και για τα πραγματικά “no fucks given” που σου μαθαίνει μια τέτοια εμπειρία!

Μηδενίζω.. πάει να πει πως ξαναρχίζω».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Yianna Terzi (@yiannaterzi)

Ειδήσεις σήμερα:

Κυψέλη - Τροχαίο: Μηχανή έπεσε σε δέντρο - Νεκρός ο αναβάτης

Fitch για Ελλάδα: Γιατί έγινε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα

Θεσσαλονίκη - Ταξί: απεργία “διαρκείας” για το φορολογικό νομοσχέδιο