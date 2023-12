Κόσμος

Κακοκαιρία στην Γερμανία: Χάος στις μεταφορές λόγω χιονιά

Στο "έλεος" της κακοκαιρίας η Γερμανία. Ακυρώνονται πτήσεις και δρομολόγια τρένων δημιουργούντας σοβαρά προβλήματα στους κατοίκους.

Δρομολόγια τρένων μεγάλων αποστάσεων και εκατοντάδες πτήσεις προς και από τη γερμανική πόλη του Μονάχου ακυρώθηκαν σήμερα λόγω σφοδρής χιονόπτωσης, σύμφωνα με ανακοινώσεις της εταιρίας λειτουργίας των γερμανικών σιδηροδρόμων Deutsche Bahn και του Αεροδρομίου του Μονάχου.

Η ματαίωση αναχωρήσεων και αφίξεων για τις πτήσεις στο αεροδρόμιο του Μονάχου αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον έως το μεσημέρι (τοπική ώρα, 13.00 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του.

Τα τρένα δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Μονάχου, σύμφωνα με ανακοίνωση της Deutsche Bahn στην ιστοσελίδα της. Η αναστολή δρομολογίων αναμένεται να διαρκέσει όλη την ημέρα, σύμφωνα με την εταιρία, που συμβούλευσε τους επιβάτες να επαναπρογραμματίσουν το ταξίδι τους.

