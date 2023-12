Τεχνολογία - Επιστήμη

Αρκαδία: Σεισμός στην Μεγαλόπολη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρωινή επίσκεψη του "Εγκέλαδου" καταγράφηκε από το Σεισμολογικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου Αθηνών.

-

Σεισμός στην Μεγαλόπολη και στην ευρύτερη περιοχή καταγράφηκε λίγο μετά τις 10:30 της Κυριακής.

Σύμφωνα με την μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός που έγινε στις 10:38 ήταν μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται σε απόσταση 10 χιλιομέτρων ανατολικά - βορειοανατολικά του κέντρου της Μεγαλόπολης.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Μητσοτάκης στο TikTok με καπέλο και σκέιτ (βίντεο)

Euro 2024 - Κλήρωση: Φάρσα με ήχους ερωτικής ταινίας - Ποιος κρύβεται από πίσω (βίντεο)

Χαρίτσης: Ο Κασσελάκης ήρθε σαν “Μεσσίας” και απαξίωσε τον ΣΥΡΙΖΑ (βίντεο)