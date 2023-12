Κοινωνία

Νέος Κόσμος: Έπεσε από το μπαλκόνι για να γλιτώσει από τον σύντροφό της

Ο σύντροφός της την είχε δέσει χειροπόδαρα και την κρατούσε "αιχμάλωτη". Η καταγγελία του θύματος για το μαρτύριο που έζησε στα χέρια του 40χρονου.

Ένα περίεργο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στον Νέο Κόσμο ερευνά η Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 35χρονης Κινέζας, ο σύντρόφος της επίσης Κινέζος, είχε δεμένη χειροπόδαρα και τη κρατούσε "αιχμάλωτη", και όταν προσπάθησε να "δραπετεύσει", ακολούθησε άγριο επεισόδιο. Η γυναίκα έπεσε από το μπαλκόνι του διαμερίσματος της από το 3ο όροφο και κατέληξε σε εξώστη διαμερίσματος του 1ου ορόφου.

Η τραυματισμένη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ ο 40χρονος κακοποιητής φαίνεται να έχει εξαφανιστεί για να αποφύγει τη σύλληψη. Η ίδια αναφέρει ότι ο σύντροφός της πιθανόν να επιδιώκει να την απομακρύνει από την Ελλάδα και να τη μεταφέρει στην Κίνα, γεγονός που έχει γνωστοποιηθεί στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Αερολιμένα Ελευθέριος Βενιζέλος.

Η γυναίκα φέρει τραύματα στο πόδι και στο κεφάλι και αναφέρει ότι ο σύντροφός της την είχε δεμένη και την κρατούσε μέσα στο σπίτι. Ο άνδρας αποχώρησε προ της άφιξης της αστυνομίας πηγαίνοντας προς άγνωστη κατεύθυνση, ενώ υποστηρίζεται ότι πιθανόν να κινείται προς τον αερολιμένα με προορισμό την Κίνα.

