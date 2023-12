Κοινωνία

Νέος Κόσμος - Πτώση από μπαλκόνι: Η ανήλικη που βοήθησε την γυναίκα μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Πως περιγράφει το κορίτσι τις σκηνές μετά από την πτώση της γυναίκας από τον τρίτο όροφο, προκειμένου να σωθεί, όπως είπε, δηλώνοντας θύμα ενδοοικογενειακής βίας.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Δευτέρα το 17χρονο κορίτσι, που πρώτο βρέθηκε δίπλα στην γυναίκα, η οποία έπεσε από το μπαλκόνι του τρίτου ορόφου, έχοντας καταφέρει να λυθεί από τα δεσμά που της είχε φορέσει ο σύντροφος της, ο οποίος όπως κατήγγειλε η αλλοδαπή την κακοποιούσε σωματικά και σεξουαλικά παρά την θέληση της.

Το 17χρονο κορίτσι περιέγραψε τις στιγμές μετά τον εντοπισμό της γυναίκας, λέγοντας ότι βγήκε από το σπίτι νομίζοντας ότι είχε πέσει κάποιο έπιπλο από τον αέρα.

Ανέφερε πως η αλλοδαπή ζητούσε στα αγγλικά να καλέσουν την Αστυνομία για να μην προλάβει να απομακρυνθεί ο σύντροφος της, ο οποίος την είχε βιάσει, χτυπήσει και αναγκάσει να του μεταβιβάσει τα χρήματα από τον τραπεζικό λογαριασμό της, όπως είπε αργότερα στους αστυνομικούς.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»:

