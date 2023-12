Πολιτική

Ελεύθεροι επαγγελματίες - Χατζηδάκης: Δεν είναι “τρομερή” η επιβάρυνση τους

Πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις και τα επιδόματα Δεκεμβρίου. Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο Υπ. Οικονομίας για “εύλογη και ζυγισμένη” ρύθμιση. Γιατί δεν μπορεί να μειωθεί ο ΕΦΚ στα καύσιμα.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ήταν καλεσμένος το πρωί της Δευτέρας ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Όπως επεσήμανε ο Κωστής Χατζηδάκης για το φορολογικό νομοσχέδιο, «κλιμακωτά και με εξαιρέσεις ανάλογα με τον τόπο και τον χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης θα τεθεί σε ισχύ το νέο σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, με τεκμήριο που σε κάθε περίπτωση θα είναι μαχητό».

Είπε ακόμη ότι με το νομοσχέδιο που έχει τεθεί προς συζήτηση στην Βουλή επιχειρούνται 11 διαφορετικές παρεμβάσεις στην φορολογία και στην προσπάθεια περιορισμού της φοροδιαφυγής.

Επανέλαβε ότι ένα μεγάλο ποσοστό ελεύθερων επαγγελματιών δηλώνει συνέχεια ζημιές τα τελευταία πέντε χρόνια και πως δεν μπορεί ιδιοκτήτης επιχείρησης να δηλώνει λιγότερα καθαρά έσοδα από τον υπάλληλο του ούτε μπορεί μεσοσταθμικά οι ελεύθεροι υπάλληλοι να πληρώνουν λιγότερα από 900 ευρώ φόρο τον χρόνο, ενώ οι μισθωτοί δίνουν περισσότερα από 1.200 ευρώ.

Ανέφερε μάλιστα ότι η φοροδιαφυγή θα υπάρχει ακόμη και αν μειωθεί ή μηδενιστεί ο ΦΠΑ, ενώ εκτίμησε ότι «δεν είναι τρομερή η επιβάρυνση για να αμφισβητηθεί κατά χιλιάδες», συμπληρώνοντας πως πέρσι μόλις 43 φορολογούμενοι αμφισβήτησαν τον φόρο εισοδήματος που τους επιβλήθηκε.

Ο Κωστής Χατζηδάκης χαρακτήρισε ως «εύλογη και αρκετά ζυγισμένη» την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες και την προσπάθεια περιορισμού της φοροδιαφυγής, αναφέροντας ότι η φορολογική επιβάρυνση για τους ελεύθερους επαγγελματίες ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν 0,8% και πάει στο 1,1%, ενώ στην Ευρώπη το ανάλογο ποσοστό είναι 2,1%.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομίων «θεωρούμε ότι είναι πιο δίκαιο να αντιμετωπιστεί ένα χρόνια πρόβλημα και μια αδικία εις βάρος των μισθωτών και των συνταξιούχων. Δεν πάμε οριζόντια σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά υπάρχει διαφορετική ρύθμιση για τους νέους, ενώ προβλέφθηκε και προσμέτρηση αγροτικού εισοδήματος για την κάλυψη του τεκμηρίου και έτσι για πολλούς η επιβάρυνση θα είναι σχεδόν μηδενική».

«Με αυτό το νομοσχέδιο καταργείται το 50% του τέλους επιτηδεύματος. Εκ των πραγμάτων και τεχνικά του χρόνου θα φέρουμε στην Βουλή έναν νόμο που θα καταργεί το άλλο 50%, χωρίς να χρειαστεί τότε να υπάρξουν άλλα μέτρα» τόνισε ο Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ερωτηθείς γιατί δεν λαμβάνονται μια σειρά από μέτρα στήριξης, όπως η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα ανέφερε πως «υπάρχει μια σειρά από ανασταλτικούς παράγοντες για τον εκάστοτε Υπ. Οικονομικών στην Ελλάδα, όπως οι ανάγκες εξυπηρέτησης του χρέους, οι αμυντικές δαπάνες και η εξασφάλιση κονδυλίων για τις συντάξεις», λέγοντας ότι περίπου τα μισά από τα 30 δις που απαιτούνται ετησίως προέρχονται από την φορολογία και όχι από τις εισφορές.

Τέλος, ο Κωστής Χατζηδάκης επιβεβαίωσε ότι πριν από τα Χριστούγεννα θα έχουν πληρωθεί όλες οι συντάξεις και όλα τα επιδόματα σε δικαιούχους που θα καταβάλλονταν κανονικά στο τέλος Δεκεμβρίου, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως οι πιστώσεις θα έχουν ολοκληρωθεί στις 22 Δεκεμβρίου.

