Οικονομία

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Μισό τέλος επιτηδεύματος και έλεγχος για άρνηση του τεκμηρίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε θα ισχύσει η μείωση κατά 50% του τέλους επιτηδεύματος για όλους. Για 9 σαφείς εξαιρέσεις από το μαχητό τεκμήριο φορολόγησης έκανε λόγο ο “τσάρος της οικονομίας”.

-

Στο μισό μειώνεται το τέλος επιτηδεύματος που θα πληρώσουν όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες το 2024, καθώς το υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να τροποποιήσει τη σχετική διάταξη στο φορολογικό νομοσχέδιο, που έδινε έκπτωση 25% ή 50% σε συνάρτηση με το εάν το δηλωθέν εισόδημα υπερέβαινε το τεκμαρτό.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ανέφερε πως τελικά η μείωση του τέλος επιτηδεύματος κατά 50% θα αφορά όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Σύμφωνα με τον υπουργό, υπάρχουν 9 σαφείς εξαιρέσεις από το μαχητό τεκμήριο, όπως εγκυμονούσες και πληγέντες από φυσικές καταστροφές. «Δεν θα ισχύει το τεκμαρτό εισόδημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες που θέλουν να ελεγχθούν», δήλωσε παράλληλα ο Κ. Χατζηδάκης. Όποιος θέλει, μπορεί να αμφισβητήσει στην ΑΑΔΕ το τεκμήριο διαβίωσης, συμπλήρωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας.

Η επιβάρυνση στις επιχειρήσεις λόγω τζίρου θα είναι πιο γραμμική, πιο αναλογική και πιο δίκαιη, τόνισε ο Κ. Χατζηδάκης συμπληρώνοντας: «Θα υπάρξει μείωση του τέλους επιτηδεύματος κατά 50% για όλους του ελεύθερους επαγγελματίες».

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυπτά του Παρθενώνα - Σούνακ: Ο Μητσοτάκης δεν τήρησε τις δεσμεύσεις

Μύκονος: Πως έγινε το τροχαίο δυστύχημα του δικυκλιστή με την αγελάδα

Τζανακόπουλος: Ο Κασσελάκης δεν θα κερδίσει ποτέ τον Μητσοτάκη, επειδή έχουν ίδια πολιτική (βίντεο)