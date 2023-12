Πολιτισμός

Bloomberg - Γραβάτα Καρόλου: Γιατί τόση φασαρία για ένα κομμάτι ύφασμα;

Τo Bloomberg δημοσιεύει άρθρο που αναφέρεται στο συμβολισμό της ενέργειας του Βασιλιά Καρόλου να φορέσει γραβάτα με την ελληνική σημαία.

Του Θανάση Τσίτσα

Έλληνες και Βρετανοί δημοσιογράφοι αντάλλαξαν καταιγισμό εικασιών την περασμένη εβδομάδα, αφού ο βασιλιάς Κάρολος Γ' φόρεσε μία έντονη μπλε γραβάτα (και ασορτί μαντηλάκι τσέπης) όταν μίλησε στη διάσκεψη για το κλίμα COP28 στο Ντουμπάι. Το χρώμα και το μοτίβο, όπως τόνισαν τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, ήταν ένας σαφής υπαινιγμός στην ελληνική σημαία. Ορισμένα δημοσιεύματα ανέφεραν ακόμη και ένα κατάστημα στην Αθήνα ως πηγή του αξεσουάρ. Γιατί όλη αυτή η φασαρία για ένα κομμάτι ύφασμα;

Για τους Έλληνες, η αιτία είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται δίπλα στον βασιλιά στην COP28, ο Π/θ του Ηνωμένου Βασιλείου Rishi Sunak. Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Sunak αποφάσισε να ακυρώσει την συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαιτίας των αντιπαραθέσεων για τα γλυπτά του Παρθενώνα.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός Μητσοτάκης επιθυμεί την επανένωση των Γλυπτών -που σήμερα βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο- με τα αρχαία του ναού του Παρθενώνα, του σημαντικότερου αξιοθέατου της ελληνικής πρωτεύουσας.

Ο Πρωθυπουργός Sunak δήλωσε ότι δεν ήθελε να εμπλακεί στη συζήτηση. Ο αντίπαλός του στο Εργατικό Κόμμα, Keir Starmer, έχει ήδη γνωστοποιήσει την προτίμησή του. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης δήλωσε ότι δεν θα σταθεί εμπόδιο στον επαναπατρισμό αυτών των θησαυρών. Η γραβάτα του βασιλιά έχει καταστεί δημοσιογραφική προβολή για το ελληνικό επιχείρημα σε αυτή τη χρόνια διαμάχη. Ο μονάρχης έδωσε μήνυμα ότι τάσσεται υπέρ του επαναπατρισμού, υποστηρίζουν οι Έλληνες. Γιατί αλλιώς να φορέσει ένα τέτοιο χρώμα, τόσο σύντομα, μετά τη διαμάχη Sunak εναντίον του Μητσοτάκη;

Οι βρετανικές αναφορές ήταν πιο φλεγματικές. Ο Κάρολος μπορεί απλώς να φορούσε μια από τις αγαπημένες του γραβάτες - προφανώς την είχε φορέσει σε προηγούμενες υποχρεώσεις. Ο βασιλιάς έχει επίσης ελληνικές ρίζες: Ο πατέρας του Φίλιππος, αν και Δανός, ανήκε στη βασιλική οικογένεια που οι ευρωπαϊκές δυνάμεις εγκατέστησαν στην Ελλάδα. Η γιαγιά του Καρόλου θα γινόταν Ελληνίδα Ορθόδοξη καλόγρια (αν και καπνίστρια και παίκτρια κανάστα).

