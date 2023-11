Life

Βασιλιάς Κάρολος: Η γραβάτα με τις ελληνικές σημαίες σε επίσημη εμφάνιση (εικόνες)

Ο Κάρολος δεν έχει κρύψει ποτέ την αγάπη του για την Ελλάδα. Ποιον ηγέτη υποδέχθηκε με την «γαλανόλευκη» γραβάτα.

Ο Πρόεδρος της Νότιας Κορέας Yoon Suk Yeol, 62 ετών, και η σύζυγός του, Kim Keon Hee, 51 ετών, πραγματοποιούν από την Τρίτη (21/11) επίσημη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο βασιλιάς Κάρολος κατά την υποδοχή του ζευγαριού επέλεξε μια γραβάτα με ελληνικές σημαίες.

Ο Κάρολος άλλωστε δεν έχει κρύψει την αγάπη του για την Ελλάδα, την οποία επισκέπτεται συχνά. Οι επισκέψεις του στο Άγιον Όρος, αν και καλύπτονται από μυστικότητα, είναι γνωστές.

Αυτό που είναι λιγότερο γνωστό είναι το ταλέντο του στη ζωγραφική, με τα ελληνικά τοπία να τον εμπνέουν να δημιουργήσει πίνακες ακουαρέλας που πωλούνται μέσω του καταστήματός του στο Highgrove House.

Η αγάπη του για την Ελλάδα επιβεβαιώθηκε εκ νέου το 2021 όταν συμμετείχε σε εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση.

