Φάρμακα - ΕΟΦ: 109 σκευάσματα σε μόνιμη έλλειψη ή περιορισμένη επάρκεια

Για πόσα εξ αυτών υπάρχουν μικρά αποθέματα και για πόσα οι Αρχές σημαίνουν "συναγερμό" αναζητώντας κάθε τρόπο για να καλυφθούν οι ανάγκες.

Σε 109 φαρμακευτικά σκευάσματα παρατηρούνται ελλείψεις στην ελληνική αγορά.

Σύμφωνα με τον σημερινό κατάλογο του ΕΟΦ για τα 52 από τα 109 σκευάσματα υπάρχει μόνιμη και έκτακτη ανάγκη κάλυψη της ζήτησης ενώ τα 57 βρίσκονται σε περιορισμένη διαθεσιμότητα. Μεταξύ των φαρμάκων με περιορισμένη διαθεσιμότητα τα επτά είναι νοσοκομειακά, τα πέντε είναι εμβόλια και τα τρία είναι σκιαγραφικά.

Από εκείνα για τα οποία υπάρχει παρατηρείται αναζήτηση για έκτακτη κάλυψη σε σημαντικό ποσοστό είναι κυρίως νοσοκομειακά σκευάσματα.

Ο ΕΟΦ, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, έχει προχωρήσει τον περασμένο Ιούλιο σε απαγόρευση παράλληλων εισαγωγών των φαρμάκων που ήταν σε έλλειψη με τους φαρμακοποιούς να αναφέρουν ότι η απαγόρευση αυτή είχε ως αποτέλεσμα να βελτιωθεί η κατάσταση.

