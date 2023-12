Αθλητικά

Ολυμπιακός σε ΕΠΟ: Έχετε πάει την γελοιότητα σε άλλο επίπεδο

Στο στόχαστρο των Πειραιωτών η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, αλλά και ο Πρόεδρος του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αλαφούζος.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός έστειλε επιστολή διαμαρτυρίας προς την ΕΠΟ, με αφορμή τα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, κάνοντας λόγο για υποκριτική στάση απ’ την πλευρά της ελληνικής ομοσπονδίας.

Οι «ερυθρόλευκοι» επιτίθενται προς την ΕΠΟ για την επιλογή του Φρόιντφελντ στη θέση του αρχιδιαιτητή, ζήτησαν να υπάρξει έλεγχος στα πόθεν έσχες των διαιτητών, ενώ χαρακτήρισαν την ΚΕΔ/ΕΠΟ «διεφθαρμένη» και πως «...θα έπρεπε ήδη, να έχει βγάλει τους Παπαπέτρου και Γκορτζίλα από τους πίνακες διαιτησίας».

Αναλυτικά, η επιστολή της ΠΑΕ Ολυμπιακός στην ΕΠΟ:

Κύριοι της ΕΠΟ, για μια ακόμα φορά υποκρινόμενοι ότι κόπτεστε για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου και για τη διαιτησία δηλώνετε ότι συμφωνείτε απολύτως με την κίνηση των διαιτητών και ουσιαστικά με τον μη ορισμό διαιτητών βάζετε λουκέτο στο Πρωτάθλημα χωρίς μάλιστα να ενημερώσετε τις ομάδες για το τι μέλλει γενέσθαι και ενώ ήδη έχουν πληρώσει αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία για το Σαββατοκύριακο.

Αντί να ενημερώσετε τις ομάδες μας, ζητάτε να διαφυλάξουμε εμείς, οι ομάδες, ότι δε θα γίνονται ανώνυμα τηλέφωνα με απειλές στους διαιτητές! Έχετε πάει τη γελοιότητα σε άλλο επίπεδο!

Κάθε απειλή και κάθε άσκηση βίας είναι απαράδεκτη και... κάλλιο αργά παρά ποτέ που βγάλατε φωνή, γιατί στο περιστατικό π.χ. του διαιτητή Γκάμαρη που έκαψαν την επιχείρηση του και άλλων πολύ χειρότερων περιστατικών στο παρελθόν δεν υπήρξε τέτοιος θόρυβος!

Λέτε ότι θέλετε το καλό των διαιτητών και επιλέξατε παρανόμως και παρατύπως γράφοντας στα παλιά σας τα παπούτσια την Ολιστική Μελέτη για την οποία συμφώνησε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο της UEFA, έναν αρχι-διαιτητή που δεν έχει έρθει ακόμα στην Ελλάδα και δεν έχει δει ακόμα τους διαιτητές και τολμάτε να λέτε ότι θέλετε εσείς το καλό τους! Tα ίδια κάνατε με τις επιτροπές και με την εκλογή CEO στην Ομοσπονδία!

Αφού λοιπόν θέλετε το καλό τους, έχετε τρείς τρόπους να αντιδράσετε πραγματικά:

Πρώτον: Καλέστε σε μόνιμη αποχή τους διαιτητές όλων των κατηγοριών μέχρι ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας κ. Σπυρόπουλος να ανασύρει την υπόθεση με την έρευνα της Ιντερπόλ για τα στημένα, που βαλτώνει για μήνες, για να δούμε πόσες ομάδες θα μείνουν στη Super League και πόσες στην Super League 2. Περιμένουμε με ενδιαφέρον και τη δράση του Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Οικονόμου για το ποδόσφαιρο. Κάλλιο αργά παρά ποτέ και σε αυτή την περίπτωση.

Δεύτερον: Κάντε μια έρευνα για το... «πόθεν έσχες» των διαιτητών. Και μετά πείτε μας, έχει ηθικό κώλυμα ο κύριος Παπαπέτρου, αγαπημένο παιδί του Γιάννη «Γιαννάκη» Παπαδόπουλου, που αλλοίωσε το πρωτάθλημα μαζί με τον κύριο Γκορτζίλα στο Βόλο; Μπορεί το μισό εισόδημα που μπαίνει στο σπίτι του Παπαπέτρου να είναι από την σύζυγό του η οποία είναι στέλεχος του ΣΚΑΙ, του Γιάννη Αλαφούζου ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού;

Αλήθεια όταν πήγε ο κύριος Αλαφούζος στη Δικαιοσύνη, τα ανέφερε αυτά; Ο ίδιος ο Παπαπέτρου και ο κάθε Παπαπέτρου σαν ενεργός διαιτητής δεν θα έπρεπε να δηλώνει κώλυμα λοιπόν για τα παιχνίδια του ΠΑΟ και των αντιπάλων του, διεκδικητών του τίτλου ή και όλης της Super League;

Αν η ΕΠΟ/ΚΕΔ δεν ήταν διεφθαρμένη, θα έπρεπε ήδη, να έχει βγάλει τους Παπαπέτρου και Γκορτζίλα από τους πίνακες διαιτησίας.

Αλήθεια, ο λαλίστατος κύριος Αλαφούζος που πιάνει πρώτος καρέκλα στις αρχές και στα Υπουργεία και γυρίζει τα κανάλια και τις εφημερίδες ανά την Ευρώπη να μιλήσει για διαφθορά, τι έχει να πει για τη διαιτησία στο Βόλο;

Αν είχε η ομάδα του κ. Αλαφούζου, μια τέτοια διαιτησία από ρέφερι ο οποίος ήταν προφανώς στημένος και είχε δόλο και η σύζυγος του διαιτητή εργαζόταν στο MEGA, αντιλαμβάνεστε τι θα είχε συμβεί;

Τρίτον: Ζητήστε από τους μαφιόζους που σας εξέλεξαν αρχικά σε εκλογές των ΕΠΣ (που είναι η ρίζα του κακού) με μπράβους, απειλές, ξυλοδαρμούς και δωροδοκίες, μετά σας φύτεψαν στις καρέκλες της ΕΠΟ να σταματήσουν να στήνουν παιχνίδια και εκλογές και να σταματήσουν να λερώνουν το ποδόσφαιρο με Μπαλτάκους, Μαρτζούκους και Μάνταλους. Υπάρχουν ευτυχώς στοιχεία για όλους. Και για το πως επέλεξαν τον Μπαλτάκο και τον τοποθέτησαν και το πως με απειλές, δωροδοκίες και ψήφο της... ΕΠΟ(!) εξέλεξαν τον Μαρτζούκο και για το πως παραμένει αρχιδιαιτητής ο Μάνταλος αφού ο τουρίστας Φιόρντφελντ ούτε καν έχει πατήσει στην Ελλάδα, ούτε έχει πάρει θέση για όσα συμβαίνουν!

Αυτή λοιπόν η συμμορία έστειλε τους Παπαπέτρου και Γκορτζίλα, στημένους, με δόλο, να τινάξουν στον αέρα το πρωτάθλημα. Δεν έδωσαν τρία πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού, ακύρωσαν ένα πεντακάθαρο γκολ, έδωσαν πέναλτι σε βάρος μας αφού αγνόησαν το φάουλ υπέρ μας μας που προηγήθηκε. Για αυτούς, για αυτή την ΑΘΛΙΑ και ΣΤΗΜΕΝΗ διαιτησία, δεν είδαμε καμμιά δήλωση από κανέναν!

Ξαναλέμε λοιπόν: η αντιμετώπιση των εγκληματιών είναι δουλειά της Πολιτείας και των Αρχών. Και δυστυχώς έχουμε πειστεί πια πως η Πολιτεία δεν ενδιαφέρεται να ξεβρομίσει το ποδόσφαιρο.

Δουλειά του ποδοσφαίρου είναι να έχει κανόνες και να σέβεται τους νόμους και τους κανονισμούς. Και εσείς στην ΕΠΟ είστε ένα με τους εγκληματίες γι’ αυτό ακριβώς δε θέλετε κανόνες στο ποδόσφαιρο και δεν τους έχετε εφαρμόσει ποτέ.

