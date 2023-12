Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: Τι συζήτησαν Δένδιας - Γκιουλέρ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε θερμό κλίμα η συνάντηση των υπουργών Εθνικής Άμυνας Ελλάδας - Τουρκίας .Τι συζήτησαν για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.

-

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας, η συνάντηση των υπουργών Εθνικής 'Αμυνας Ελλάδας - Τουρκίας, Νίκου Δένδια και Γιασάρ Γκιουλέρ, πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα, στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων στην Αθήνα, στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας των δύο κρατών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι δύο υπουργοί επικύρωσαν τις δραστηριότητες Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, από τον κατάλογο του 2010, οι οποίες συμφωνήθηκαν κατ' αρχήν κατά την πρόσφατη συνάντηση των δύο αντιπροσωπειών στην 'Αγκυρα, ενώ αντάλλαξαν απόψεις για την κατάσταση ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν περαιτέρω ότι ο κ. Γκιουλέρ επανέφερε την πρόσκληση από κοινού επίσκεψης στις σεισμόπληκτες περιοχές της Τουρκίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Επίσκεψη Ερντογάν: Προσαγωγές Κύπριων φοιτητών και Κούρδων

Ο Κώστας Κόκλας... “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Βανουάτου: Σεισμός 7,3 Ρίχτερ - Προειδοποίηση για τσουνάμι