Ρέντης: Ο αστυνομικός έπαθε καρδιακή ανακοπή και ”γύρισε” μετά από 10 λεπτά

Τι αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν για τον άτυχο αστυνομικό, ο οποίος δίνει τιτάνια μάχη για να κρατηθεί στην ζωή. Που και πότε χειρουργήθηκε. Πως περιγράφεται η κατάσταση του.

Ο αστυνομικός που τραυματίστηκε από φωτοβολίδα, στην διάρκεια του αγώνα βόλεϊ Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός στου Ρέντη, είχε «πεθάνει» για 10 λεπτά, μετά από καρδιακή ανακοπή που υπέστη, ενώ βρισκόταν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας, το οποίο δεν εφημέρευε, αλλά επελέγη για να διακομιστεί εκεί ο ασθενής, καθώς λόγω της αιμορραγίας δεν θα "άντεχε", όπως ανέφερε στον ΑΝΤ1 ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, εάν έπρεπε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο που βρίσκεται σε μεγαλύτερη απόσταση.

Ευτυχώς χάρη στις προσπάθειες των γιατρών που έκαναν ΚΑΡΠΑ, «επέστρεψε» μετά από 10 λεπτά και πλέον δίνει σκληρό αγώνα για να διατηρηθεί στην ζωή, όπως αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν.

Το ιατρικό ανακοινωθέν

"Περί ώραν 22:00 της 7 -12-2023 προσεκομίσθη μέσω ΕΚΑΒ στο ΤΕΠ του Νοσοκομείου, άνδρας των Υ.Α.Τ. της ΕΛ.ΑΣ., 31 ετών με αιμοδυναμική αστάθεια, σε κωματώδη κατάσταση (GCS 3), χωρίς φωτοκινητικό αντανακλαστικό. Εφερε ίσχαιμη περίδεση πάνω από τραύμα στην έσω επιφάνεια του αριστερού μηρού, εκτεταμένο αιμάτωμα και έγκαυμα περιοχής μηρού, ριζομηρίου και οσχέου και καθολικό υποδόριο εμφύσημα.

Εγινε ενδοτραχειακή διασωλήνωση και μηχανικός αερισμός και ξεκίνησε διαδικασία ανάνηψης από το βαρύ αιμορραγικό shock. Ο ασθενής κατά τις 23:00 μεταφέρθηκε στο χειρουργείο όπου συνεχίστηκε η προσπάθεια ανάνηψης με μαζικές μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων και υψηλές δόσεις αγγειοσυσπαστικών φαρμάκων.

Κατά τις 23:25 υπέστη καρδιακή ανακοπή, έγινε ΚΑΡΠΑ και επανήλθε μετά από 10 λεπτά.

Κατά τις 23:55 μετά από προσωρινή σταθεροποίηση με υψηλές δόσεις αγγειοσυσπαστικών φαρμάκων έγινε χειρουργική διερεύνηση του ταύματος στον αριστερό μηρό. Διαπιστώθηκαν εκτεταμένες μυϊκές καταστροφές, ανευρέθη και αφαιρέθηκε μεταλλική βολίδα διαστάσεων 5Χ2Χ2 cm και άλλα μεταλλικά θραύσματα στην περιοχή των μηριαίων αγγείων.

Διαπιστώθηκε επίσης εκκρηκτική κάκωση επιπολής μηριαίας αρτηρίας και φλέβας και κλάδων αυτών, οι οποίες απολινώθηκαν για έλεγχο της αιμορραγίας στα πλαίσια ελέγχου της βλάβης (Damage control), έγινε χειρουργικός καθαρισμός και απομάκρυνση νεκρωμένων ιστών, έκπλυση του τραύματος και επίδεση. Ο ασθενής σε βαρειά γενική κατάσταση μετφέρθηκε στις 01:30 της 8ης /12/2023 στην ΜΕΘ του Νοσοκομείου μας όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση".

