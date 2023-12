Κόσμος

Λωρίδα της Γάζας: Σφοδρές μάχες και στο νότιο τμήμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκάρει ο απολογισμός των θυμάτων. Σφοδρές οι μάχες… και στο μέτωπο της προπαγάνδας.

-

Σφοδρές αστικές μάχες μαίνονται μέσα και γύρω από μεγάλες πόλεις της Λωρίδας της Γάζας, δυο μήνες και πλέον μετά την επίθεση της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, έναυσμα του πολέμου ο απολογισμός του οποίου δεν παύει να γίνεται βαρύτερος.

Μετά την πρώτη φάση της χερσαίας επιχείρησης που επικεντρώθηκε στον βόρειο τομέα της Λωρίδας της Γάζας, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως επεκτείνει τη δράση του στον νότο, όπου κατέφυγαν σχεδόν δυο εκατομμύρια άμαχοι, πλέον πιασμένοι σε θανάσιμη παγίδα, μαντρωμένοι σε περιοχή που συρρικνώνεται ολοένα περισσότερο.

Ισραηλινοί στρατιωτικοί με την υποστήριξη αεροπορικών μέσων ενεπλάκησαν σε μάχες χθες Πέμπτη με μέλη της Χαμάς στη Χαν Γιούνις, τη μεγαλύτερη πόλη του νότου, που έχει μετατραπεί σε επίκεντρο του πολέμου, καθώς και στον βορρά, στην πόλη της Γάζας και στον κοντινό τομέα του καταυλισμού προσφύγων Τζαμπάλια.

Ο απολογισμός των θυμάτων έγινε ακόμα πιο βαρύς στη Λωρίδα της Γάζας, έφθασε τους 17.177 νεκρούς, το 70% εκ των οποίων ήταν γυναίκες, παιδιά και έφηβοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Και σήμερα νωρίς το πρωί, το υπουργείο Υγείας έκανε λόγο για 40 νεκρούς κοντά στην πόλη της Γάζας και «δεκάδες» άλλους στην Τζαμπάλια (βόρεια) και στη Χαν Γιούνις (νότια).

Το βράδυ χθες Πέμπτη ισραηλινά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν πλάνα που εικονίζουν δεκάδες ημίγυμνους Παλαιστίνιους, με τα εσώρουχα, με τα μάτια σφαλισμένα, φρουρούμενους από στρατιώτες, προκαλώντας πολεμική στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Τσαχάλ, ο ισραηλινός στρατός, ανέφερε πως διενεργεί «έρευνα», για να εξακριβώσει ποιος «συνδέεται με τη Χαμάς και ποιος όχι».

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική» οργάνωση από το Ισραήλ, την ΕΕ και τις ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους, ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν «τόνισε» στον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου την «απόλυτη ανάγκη να προστατευθούν οι άμαχοι» και «να διαχωριστεί ο άμαχος πληθυσμός από τη Χαμάς», σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ υποστηρίζει σθεναρά το Ισραήλ μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου που εξαπέλυσαν μαχητές της Χαμάς εναντίον νότιων τομέων της ισραηλινής επικράτειας, κατά τη διάρκεια της οποίας σκοτώθηκαν κάπου 1.200 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τις αρχές. Όμως η κυβέρνηση Μπάιντεν ανησυχεί ολοένα περισσότερο για τις συνέπειες που έχει η ισραηλινή επιχείρηση με διακηρυγμένο στόχο την «εξάλειψη» της Χαμάς για τους αμάχους στη Λωρίδα της Γάζας.

Συνολικά, σύμφωνα με τους αριθμούς του ισραηλινού γενικού επιτελείου, έχουν σκοτωθεί 91 ισραηλινοί στρατιωτικοί στις μάχες στη Λωρίδα της Γάζας — συμπεριλαμβανομένου του γιου του Γκάντι Άιζενκοτ, άλλοτε αρχηγού του ισραηλινού ΓΕΕΘΑ και νυν μέλους της κυβέρνησης πολέμου του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ειδήσεις σήμερα:

Στο ANT1+ το Fight Network και ο ευρωπαϊκός τελικός του PFL στο ΜΜΑ

Γυναικοκτονία - Σαλαμίνα: “Διπλή” ταυτότητα είχε ο δράστης για να γλιτώσει την φυλάκιση

Χριστούγεννα: Πότε πληρώνονται συντάξεις, επιδόματα και έκτακτο βοήθημα