Πολιτική

ΛΑΡΚΟ - Κασσελάκης: Η κυβέρνηση την αφήνει να ρημάζει (βίντεο)

Τι κριτική άσκησε ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στη ΛΑΡΚΟ, και τι υποσχέθηκε στους εργαζόμενους.

-

Βολές στην κυβέρνηση με αφορμή την κατάσταση της ΛΑΡΚΟ εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Στέφανος Κασσελάκης κατά την επίσκεψή του στο εργοστάσιο το πρωί της Παρασκευής 8 Δεκεμβρίου.

«Πίσω μου δεν βλέπετε μόνο την απαξίωση μιας ιστορικής βιομηχανίας, μιας βιομηχανίας με προϊόντα εξαγωγικού χαρακτήρα, μιας βαριάς βιομηχανίας που θα μπορούσε να βάλει την Ελλάδα στον χάρτη στην Ευρώπη. Αλλά βλέπετε και την απαξίωση 500 οικογενειών και παραπάνω σε ολόκληρη τη χώρα, που δυστυχώς θα περάσουν μαύρα Χριστούγεννα», υπογράμμισε ο Στέφανος Κασσελάκης.

«Το λιγότερο το οποίο αρμόζει στους εργαζόμενους εδώ είναι λίγη διαφάνεια»

Ο Στέφανος Κασσελάκης μίλησε με τους εργαζόμενους, οι οποίοι του εξέφρασαν την αγωνία τους για την επόμενη μέρα και την ανάγκη τους για εργασία.

«Δυστυχώς δεν ξέρουνε εάν από 1/1 θα είναι στη μισθοδοσία του κράτους, της επιχείρησης, ή αν θα πρέπει να αρχίσουν να σκέφτονται για την επιβίωσή τους. Από ό,τι είδα δεν υπάρχει σχέδιο άμεσης επαναλειτουργίας της μονάδας. Δεν ξέρω καν αν υπάρχει μελέτη από τον μελλοντικό ιδιοκτήτη ή από την κυβέρνηση για το τι μέλλει γενέσθαι», σημείωσε, ακόμη, ο Στέφανος Κασσελάκης.

«Είναι στα χέρια της κυβέρνησης επιτέλους να βρει τις λύσεις»

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Στέφανο Κασσελάκη «το λιγότερο το οποίο αρμόζει στους εργαζόμενους εδώ είναι λίγη διαφάνεια. Να ξέρουν τι θα ξημερώσει την επόμενη μέρα. Εμείς έχουμε ως αξιωματική αντιπολίτευση θέσει την πρότασή μας για την επέκταση της σύμβασης των εργαζόμενων τουλάχιστον 12 μήνες ακόμα. Από κει και πέρα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο η ΛΑΡΚΟ να προσφέρει και πάλι στη βιομηχανία και να γίνει κερδοφόρα. Οι άνθρωποι εδώ θέλουν να δουλέψουν».

Καταληκτικά ο Στέφανος Κασσελάκης υποστήριξε ότι «η επιχείρηση μπορεί να αποδώσει, είναι στα χέρια της κυβέρνησης επιτέλους να βρει τις λύσεις και να βάλει και τον ιδιώτη και τους εργαζόμενους στο ίδιο τραπέζι».

Αργότερα ο Στέφανος Κασσελάκης πραγματοποίησε ανάρτηση στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X που τόνισε μεταξύ άλλων ότι «έχουμε ζητήσει ήδη παράταση 12 μηνών για τη μισθοδοσία τους. Θα προσπαθήσουμε να δούμε την κατάσταση και με τους πιθανούς επενδυτές. Η ΛΑΡΚΟ πρέπει να ξανανοίξει, η χώρα έχει ανάγκη τη βαριά βιομηχανία».

