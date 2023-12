Αθλητικά

NBA: Οι Λέικερς κατέστησαν το πρώτο Κύπελλο στην Ιστορία (βίντεο)

Με πρωταγωνιστή τον ανυπέρβλητο, ΛεΜπρόν Τζέιμς και άξιο συμπαραστάτη του «βασιλιά», τον εντυπωσιακό, Άντονι Ντέιβις, οι Λος Άντζελες Λέικερς κατέκτησαν το πρώτο Κύπελλο ΝΒΑ.

Με πρωταγωνιστή τον ανυπέρβλητο, ΛεΜπρόν Τζέιμς και άξιο συμπαραστάτη του «βασιλιά», τον εντυπωσιακό, Άντονι Ντέιβις, οι Λος Άντζελες Λέικερς κατέκτησαν το πρώτο Κύπελλο ΝΒΑ, επικρατώντας με 123-109 των Ιντιάνα Πέισερς, στον τελικό που διεξήχθη τα ξημερώματα στο Λας Βέγκας.

Ηδη τέσσερις φορές πρωταθλητής του NBA (2012, 2013, 2016 και 2020), ισάριθμες φορές MVP της κανονικής περιόδου, Ολυμπιονίκης το 2008 και το 2012, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, εμπλούτσισε την συλλογή του σε ηλικία σχεδόν 39 ετών (σ.σ. θα τα γιορτάσει στις 30 Δεκεμβρίου). Στην 21η (!) χρονιά του στο ΝΒΑ, ο σούπερ σταρ του παγκοσμίου μπάσκετ, ήταν απαραίτητος για την ομάδα του από την αρχή μέχρι το τέλος αυτού του νέου τουρνουά, που δημιουργήθηκε για να «δώσει ενέργεια» στη μεγάλη κανονική περίοδο.

Ο ΛεΜπρον τελείωσε τον αγώνα με «double double», καθώς σημείωσε 24 πόντους και «μάζεψε» 11 ριμπάουντ, ωστόσο το «κλειδί» για την κατάκτηση του τροπαίου, ήταν η εξαιρετική αμυντική λειτουργία των Λέϊκερς, απέναντι στην καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος.

Ο Ταϊρές Χάλιμπερτον, ο οποίος ήταν εντυπωσιακός στην πορεία μέχρι τον τελικό και ειδικά στα ματς με τους Σέλτικς και τους Μπακς, περιορίσθηκε αισθητά από την άμυνα των Λέϊκερς και... αρκέσθηκε σε 20 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Οι Λέικερς επέβαλαν τον ρυθμό τους στο παιχνίδι, παίζοντας με τη δύναμή τους στο low post με τον πίβοτ, Άντονι Ντέιβις, να πραγματοποιεί «αυτοκρατορική» εμφάνιση με 41 πόντους και 20 ριμπάουντ.

Οι νικητές, κυριάρχησαν στις δύο ρακέτες (70-43 ριμπάουντ) και αξιοποίησαν στο έπακρο την παραγωγικότητα του Όστιν Ριβς, ο οποίος πέτυχε 28 πόντους.

Οι Λέϊκερς κατέκτησαν αήττητοι το τρόπαιο με επτά νίκες και θα γίνουν πλουσιότεροι κατά 464.000 ευρώ έκαστος.

