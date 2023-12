Αθλητικά

Ρέντης: Ποινική δίωξη σε βάρος του 18χρονου καθ’ ομολογίαν δράστη

Κατηγορητήριο «καταπέλτης» για τον 18χρονο. Τι περιλαμβάνει η ποινική δίωξη που του ασκήθηκε.

Επτά κακουργήματα και πλημμελήματα περιλαμβάνει το κατηγορητήριο εναντίον του 18χρονου που εκτόξευσε τη ναυτική φωτοβολίδα στα επεισόδια που σημειώθηκαν στου Ρέντη, τραυματίζοντας σοβαρά τον 31χρονο αστυνομικό.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, στην ποινική δίωξη που ασκήθηκε εναντίον του νεαρού περιλαμβάνονται τα εξής αδικήματα:

Απόπειρα ανθρωποκτονίας

Έκρηξη από την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο από κοινού με άγνωστους δράστες

Κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών από την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο από κοινού με άγνωστους δράστες

Διατάραξη οικιακής ειρήνης από κοινού

Βιαιοπραγία από κοινού

Κατοχή βεγγαλικών, κροτίδων και γενικά εύφλεκτων υλικών από κοινού

Ηθική αυτουργία στις παραπάνω πράξεις από άγνωστους δράστες

Πατέρας 18χρονου: «Δ εν τον είχα να κάνει αυτό το πράγμα »

Σε δηλώσεις σχετικά με τη σύλληψη του γιου του προχώρησε νωρίτερα ο πατέρας του 18χρονου, τονίζοντας πως αν γνώριζε για την εμπλοκή του γιου του στο περιστατικό, θα είχε πάει από μόνος του να καταθέσει για να αλαφρύνει τη θέση του.

Οπως ανέφερε, αν ο 18χρονος είναι όντως ο δράστης της επίθεσης, τότε «κατέστρεψε τη ζωή του», ενώ πρόσθεσε πως στη ΓΑΔΑ βρέθηκε για να καταθέσει και ο μικρός του γιος, ο οποίος βρισκόταν επίσης στο γήπεδο το βράδυ των επεισοδίων.

Αναφερόμενος στον 18χρονο, ο πατέρας του τόνισε πως «το παιδί αυτό είναι 18 χρονών, μόνο πορτοκαλάδα έπινε. Πήγαινε στη σχολή να γίνει υδραυλικός, δεν τον είχα να κάνει αυτό το πράγμα. Αν μου το είχε πει ο γιος μου, θα είχα πάει από μόνος μου να καταθέσω για να ελαφρύνω τη θέση του. Αν όντως το έχει κάνει αυτός, πάει, κατέστρεψε τη ζωή του»

