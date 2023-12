Τεχνολογία - Επιστήμη

Google: Τι έψαξαν οι Έλληνες το 2023

Η Google έδωσε στη δημοσιότητα μέσα από το Year in Search της Google, τις κορυφαίες αναζητήσεις στην μηχανή αναζήτησης στην Ελλάδα και διεθνώς.

Ο Sin Boy έρχεται πρώτος σε αναζητήσεις (πρόσωπα) στην Ελλάδα και ακολουθεί ο Στέφανος Κασσελάκης και ο Οδυσσέας Σταμούλης

Η Google γιορτάζει τα 25α παγκόσμια γενέθλιά της και, με αυτή την αφορμή, παρουσιάζει επίσης τις κορυφαίες αναζητήσεις που έγιναν σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσα στα 25 χρόνια από τη γέννηση του Google Search.

Οι κορυφαίες αναζητήσεις μέσα σε 25 χρόνια, παγκοσμίως

Ροκ συγκρότημα: The Beatles

Καλλιτέχνης: Λεονάρντο ντα Βίντσι

Αθλητής: Κριστιάνο Ρονάλντο

Νικητής Grammy: Beyonce

Fashion icon: Rihanna

Τραγουδίστρια: Taylor Swift

Άθλημα: Ποδόσφαιρο

Βιντεοπαιχνίδι: Minecraft

Έργο τέχνης (εξαιρούνται θεατρικά έργα): Μόνα Λίζα

Ακτιβίστρια: Γκρέτα Τούνμπεργκ

Ελλάδα-Αναζητήσεις 2023

Πρόσωπα

Sin Boy Στέφανος Κασσελάκης Οδυσσέας Σταμούλης Αλέξης Γεωργούλης Χάρης Δούκας Κώστας Σλούκας Νίκος Κοκλώνης Andrew Tate Δήμητρα Βαμβακούση Έφη Αχτσιόγλου

Εκλιπούσες Διασημότητες

Matthew Perry Μαριάννα Βαρδινογιάννη Κάτια Νικολαΐδου Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος Αίας Μανθόπουλος Μαίρη Χρονοπούλου Λιζέτα Νικολάου Tina Turner Ken Block Γιάννης Φλωρινιώτης

Αθλητικά Γεγονότα

Ολυμπιακός εναντίον Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός Βαθμολογία Σούπερ Λιγκ ΑΕΚ - Ολυμπιακός Ελλάδα - Γαλλία ΑΕΚ εναντίον Ντιναμό Ελλάδα - Ολλανδία ΑΕΚ - ΠΑΟΚ ΑΕΚ εναντίον Ολυμπιακού Μαρσέιγ εναντίον Παναθηναϊκού

Τηλεοπτικές Εκπομπές / Σειρές

Μαύρο Ρόδο Παγιδευμένοι Survivor All Star Αυτή η νύχτα μένει Το προξενιό της Ιουλίας Dragon's Den Ο πρώτος από εμάς Το ναυάγιο Wednesday First Dates

Τι είναι

Τι είναι η αλλαντίαση Τι είναι ο στρεπτόκοκκος Τι είναι η λεπτοσπείρωση Τι είναι το 1237 Τι είναι ΛΟΑΤΚΙ Τι είναι τα κιμπούτς Τι είναι το Άσπεργκερ Τι είναι το τόφου Τι είναι η προσωπική διαφορά στις συντάξεις Τι είναι η Χαμάς Γιατί Γιατί ηλεκτρίζονται τα μαλλιά μου Γιατί πετάμε χαρταετό Γιατί δακρύζουν τα μάτια Γιατί γίνεται πόλεμος στο Ισραήλ Γιατί είναι μαύρα τα βουνά Γιατί νυστάζω συνέχεια Γιατί καθυστερεί η περίοδος μου Γιατί μουδιάζουν τα δάχτυλα των χεριών Γιατί νηστεύουμε Γιατί στεγνώνει το στόμα μου

Πότε

Πότε αλλάζει η ώρα Πόυε παίζει η ΑΕΚ Πότε είναι η Black Friday Πότε είναι οι δημοτικές εκλογές Πότε ανοίγει το τριώδιο Πότε ανοίγουν τα σχολεία Πότε έγινε η ναυμαχία της Ναυπάκτου Πότε είναι το halloween Πότε μπαίνει το market pass Πότε καταργήθηκε η θανατική ποινή στο Καζακστάν