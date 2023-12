Life

“The 2Night Show”: Τσιμιτσέλης και ZAF το βράδυ της Τρίτης (εικόνες)

Η υποκριτική και το τραγούδι θα πρωταγωνιστήσουν στο αποψινό "The 2Night Show" με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Απόψε, Τρίτη 12 Δεκεμβρίου, στις 24:00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο «The 2Night Show» τον Γιάννη Τσιμιτσέλη. Ο αγαπημένος ηθοποιός μιλάει με ενθουσιασμό για την πρώτη του σκηνοθετική απόπειρα στην ταινία «Κουραμπιέδες από Χιόνι». Πώς είχε την ιδέα να κάνει μια χριστουγεννιάτικη ταινία;

Έχει άγχος ως παραγωγός; Του έχει βγει σε καλό ο εγωισμός του; Γιατί δεν εμπιστεύεται εύκολα την άποψη των άλλων; Πώς ήταν η συνεργασία του με τη σύντροφό του, Κατερίνα Γερονικολού;

Στη συνέχεια, μιλάει με ενθουσιασμό για τη δραματική κομεντί του ΑΝΤ1 «Ο Πρώτος από εμάς», στην οποία πρωταγωνιστεί, αλλά και για την παράσταση «Για μια Ζωή» στο θέατρο «Πειραιώς 131», που, ενώ φαίνεται δραματική, τελικά είναι μια ανατρεπτική κωμωδία!

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» και τον Zaf. Ο πρωτοεμφανιζόμενος τραγουδιστής μιλάει για τα δύσκολα παιδικά του χρόνια και για την επιτυχία του τραγουδιού «Πες». Γιατί δεν του έλειψε ποτέ η πατρική φιγούρα;

Γιατί, παρόλο που μεγάλωσε σε φτωχική οικογένεια, ήταν πλούσιος από συναισθήματα; Τι τον συνδέει με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη; Τέλος, ο Zaf αποκαλύπτει πώς ένιωσε όταν βγήκε μπροστά σε 15.000 άτομα μαζί με τον Χρήστο Μάστορα στις συναυλίες που έκαναν φέτος το καλοκαίρι.

Για 8η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2night Show»: Κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 24:00.

Δείτε το trailer:





Συντελεστές:

Head of Production: Αντώνης Μάτσος

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

Υπεύθυνος Καλεσμένων: Μανώλης Σκοπελίτης

