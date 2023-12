Αθλητικά

Οπαδική βία - Βρούτσης στον ΑΝΤ1: Θα ξέρουμε κάθε έναν που μπαίνει στο γήπεδο (βίντεο)

Τι απάντησε ο Αν. Υπ. Αθλητισμού στον Νίκο Χατζηνικολάου για τα νέα μέτρα και το ενδεχόμενο να αποφασιστεί διακοπή του πρωταθλήματος.

Καλεσμένος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου ήταν την Τρίτη ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, λίγες ώρες μετά από την επίσκεψη του, μαζί με τον Γιάννη Οικονόμου, στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Αφού εξέφρασε τις ευχές του για την εξέλιξη της υγείας του αστυνομικού που τραυματίστηκε από την ναυτική φωτοβολίδα, ο κ. Βρούτσης είπε ότι «Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να πάει μέχρι το τέλος. Η κίνηση αυτή, δύο υπουργοί να πάνε στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δεν είναι μόνο συμβολική, έχει και σημασία, διότι θα δώσουμε όλες τις μάχες και με όλα τα όπλα μας για να αντιμετωπιστεί η οπαδική βία»

«Δώσαμε στοιχεία με αυτά που έχουν να κάνουν με αυτό που βλέπουν και διαβάζουν όλοι οι Έλληνες τα τελευταία χρόνια για επιθέσεις σε διαιτητές, επιθέσεις σε δημοσιογράφους και επιθέσεις σε παράγοντες και ποδοσφαιριστές, για αυτό το τοξικό κλίμα και για τα δημοσιεύματα που δηλητηριάζουν το κλίμα. Δώσαμε ονόματα που έχουν να κάνουν κατ΄ αρχήν με την αθλητική παραβατικότητα, κάτω από την οποία κρύβεται και άλλη παραβατικότητα όπως κλοπές, ναρκωτικά κτλ», ανέφερε ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, προσθέτοντας πως «η Δικαιοσύνη πρέπει όλα αυτά να τα ενοποιήσει και να τα ψάξει, μήπως οδηγηθούν στην Δικαιοσύνη οι υπαίτιοι»

Συμπλήρωσε ότι «τα τελευταία χρόνια έχει αντιμετωπιστεί και αναχαιτιστεί η βία μέσα στα γήπεδα και η παραβατικότητα μέσα στα γήπεδα. Εκεί όμως γεννάται και αναπαράγεται η παραβατικότητα. Τέλος Αυγούστου για πρώτη φορά στην ιστορία πάρθηκε μια τέτοια απόφαση και έκλεισε το ένα τέταρτο των αθλητικών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα, αλλά δεν πήρε τόση έκταση τότε καθώς ετίθετο θέμα ασφαλείας και πιστοποιητικών».

Ο κ. Βρούτσης προσέθεσε ότι «προέκταση της ασφάλειας είναι οι κάμερες και η ταυτοπροσωπία. Εμείς μπροστά μας έχουμε μια μεγάλη πρόκληση: να υλοποιήσουμε πράγματα που δεν έχουν γίνει στο παρελθόν. Έχουν γίνει πράγματα όπως το ιδιώνυμο αδίκημα και πολλοί έλεγχοι σε λέσχες, όμως δεν έγιναν άλλα πράγματα: οι κάμερες δεν λειτουργούν ή λειτουργούν μερικώς, δεν υπάρχει ταυτοπροσωπία. Έχω έτοιμο το νομοσχέδιο εδώ και 1-1,5 μήνα».

Δίνοντας έμφαση στα συστήματα καταγραφής παρουσίας και εισόδου, ο κ. Βρούτσης τόνισε χαρακτηριστικά πως «θα ξέρουμε κάθε έναν που μπαίνει στο γήπεδο».

Σε σχετικό ερώτημα του Νίκου Χατζηνικολάου για το ενδεχόμενο διακοπής του πρωταθλήματος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού αποκρίθηκε λέγοντας «κάνοντας αυτά, περιμένουμε και από την πλευρά των ΠΑΕ και των συλλόγων να κάνουν αυτά που πρέπει. Η διακοπή του πρωταθλήματος είναι κάτι που απευχόμαστε, πρέπει να λειτουργεί ο αθλητισμός. Σήμερα το σενάριο δεν υπάρχει, πάντα όμως είναι εκεί “σαν όπλο”».

