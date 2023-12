Πολιτική

Οπαδική βία - Βορίδης: τα μέτρα, οι ευθύνες και η έρευνα για εγκληματικές οργανώσεις (βίντεο)

Ο Υπουργός Επικρατείας, Μάκης Βορίδης, μίλησε για την εφαρμογή των μέτρων κατά της οπαδικής βίας στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα".

Με αφορμή τα μέτρα που ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα από την Κυβέρνηση για την καταστολή της οπαδικής βίας, μετά την επίθεση που δέχτηκε ο 31χρονος αστυνομικός με φωτοβολίδα στα επεισόδια που σημειώθηκαν στον Ρέντη, ο Υπουργός Επικρατείας, Μάκης Βορίδης, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" το πρωί της Τρίτης.

Ο υπουργός, μεταξύ άλλων τόνισε την αναγκαιότητα στήριξης των μέτρων καθώς είναι ο μόνος δρόμος να λυθεί ένα πολύ σύνθετο ζήτημα που ταλανίζει τον χώρο του αθλητισμού για πολλές δεκαετίες.

Όσον αφορά τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για κεκλεισμένων των θυρών αγώνες στο ποδόσφαιρο, ο κ. Βορίδης διερωτήθηκε εάν τα επεισόδια που συμβαίνουν είναι άσχετα με τους οπαδούς, παρότι έγιναν εκτός γηπέδων. "Η απάντηση είναι προφανώς σχετιζόμενα. "Αξιοποιείται" ο αγώνας για να γίνονται επεισόδια" και συνέχισε τονίζοντας ότι δεν έχει βρεθεί οριστική λύση για τα φαινόμενα βίας στον αθλητικό χώρο εδώ και δεκαετίες.

Όσον αφορά τις ευθύνες που επιρρόπτονται στους συλλόγους και την ασφάλεια στα γήπεδα, ανέφερε ότι "όλοι έχουν έναν ρόλο να παίξουν" και συνέχισε ότι τον Φερβουάριο θα υπάρχει επανεξέταση των μέτρων. "Θα αναζητήσουμε αν έχουν ηθική αυτουργία και ευθύνες οι ΠΑΕ", είπε ακόμη.

Όπως τόνισε, η "υποκίνηση, παραπέμπει σε ευθύνη" και συνέχισε όσον αφορά στην "στρατολόγηση" που ειπώθηκε -καθώς ο 18χρονος, που καθ΄ομολογίαν έριξε τη φωτοβολίδα ανέφερε ότι κάποιος του την έδωσε και του είπε τι να κάνει- ο υπουργός ανέφερε ότι "τα παιδιά "στρατολογούνται" αλλα έχουν και δική τους ευθύνη".

Στη συνέχεια μίλησε για την καταγγελία της Κυβέρνησης στον Άρειο Πάγο για την έρευνα για εγκληματικές οργανώσεις και τόνισε ότι "μεμονωμένες πράξεις μπορεί να συνδέονται, μπορεί να τις συνδέει καποιος σύνδεσμος ή κάποιο πρόσωπο".

Όπως τόνισε δεν θα πρέπει η κυβέρνηση να παραμείνει "άπραγη στο φαινόμενο βγάζοντας μπροστά το αξιακό ζήτημα" και επεσήμανε, ότι "η κυβέρνηση δνε φοβάται κανέναν και τίποτε αλλα οφείλει να κάνει σύνθετες ρυθμίσεις".

Απαντώντας στο μήνυμα του μικρού φίλου του ΠΑΟΚ, Γιάννη, που σε βίντεό του ρώτησε γιατί να μην μπορεί εκείνος να πάει στο γήπεδο για επεισόδια που δεν έκανε εκείνος αλλά και αφού ξέρουν ποιος τα έκανε με τον κ. Βορίδη να απαντά ότι "αν τους ξέραμε, θα ήταν πολύ πιο απλά τα πράγματα" και επεσήμανε ότι τα μέτρα αυτά είναι "για να μπορέσουμε να εξυγειάνουμε το ποδόσφαιρο".

Ακόμη, σχετικά με το γιατί η κυβέρνηση άφησε καιρό να περάσει μέχρι την λήψη των μέτρων, ο Υπουργός το αιτιολόγεισε λέγοντας πως "προφανώς διαφορετικά αντιμετωπίζεις μεμονωμένα περιστατικά και διαφορετικά εκείνα όταν πυκνώνουν και έχουν συγκεκριμένη πορεία δράσης" και τόνισε ότι η επίλυση της βίας γενικότερα "δεν γίνεται μόνο με κατασταλτικά μέτρα".

Τέλος, ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης και στον ποινικό κώδικα είναι ριζοσπαστικές και τόνισε επίσης ότι "είναι κρίσιμη η προσπάθεια που γίνεται και πρέπει να υποστηριχθεί. Κάθε συζήτηση μας πηγαίνει σε ένα πιο ώριμο βήμα".

