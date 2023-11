Life

Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Ο μικρός Γιάννης συγκλόνισε με το μήνυμά του (εικόνες)

Ο μικρός Γιάννης, που είναι φίλαθλος του ΠΑΟΚ και ο αδερφός του, που είναι ΑΕΚ, έκλεψαν την παράσταση στα βραβεία ΠΣΑΠΠ και συγκίνησαν.

Απ’ τις πλέον συγκινητικές και ξεχωριστές στιγμές στα 42α βραβεία του ΠΣΑΠΠ ήταν η ειδική βράβευση των αδερφών, Ευθύμη και Γιάννη της οικογένειας Παπαστεφανάκη, νεαρών φίλων της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ, που έδωσαν το «παρών» στο Πανθεσσαλικό στάδιο κατά τον περσινό τελικό Κυπέλλου ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, στέλνοντας μήνυμα αλληλεγγύης.

Ο νεαρός Γιάννης, ΑμεΑ φίλαθλος του ΠΑΟΚ και μέλος στο τμήμα στίβου των «ασπρόμαυρων», που έγινε σύμβολο στον περσινό τελικό κι αποθεώθηκε κι από τους παίκτες της ΑΕΚ, δίνοντας το «παρών» και στο εφετινό ματς των δύο ομάδων στη Super League, έστειλε ένα καταπληκτικό μήνυμα συγκλονίζοντας μετά την βράβευσή του:

«Αυτό που έζησα στο Πανθεσσαλικό ήταν πολύ ωραίο, χάρηκα πάρα πολύ γιατί πήγα να πάρω μία φανέλα για τον αδερφό μου και ήταν αφορμή για να γνωρίσω από κοντά τους παίκτες της ΑΕΚ. Ήταν μία ξεχωριστή εμπειρία για μένα και θα ήθελα να πω στους φιλάθλους να μην φοβούνται να πηγαίνουν στο γήπεδο με το χρώμα της δικής τους ομάδας».

Από τη μεριά του, ο αδερφός του και φίλαθλος της ΑΕΚ, Ευθύμης Παπαστεφανάκης τόνισε: «Αισθάνομαι πολύ ωραία που βρίσκομαι εδώ, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ΠΣΑΠΠ για την τιμή που μας έκανε να μας βραβεύσει και την οικογένειά μου».

Αξίζει να σημειωθεί πως τόσο οι ποδοσφαιριστές της Ένωσης που ήταν στην εκδήλωση όσο και αυτοί του ΠΑΟΚ, ανέβηκαν όλοι στη σκηνή και πλαισίωσαν τα δύο αδέρφια σε μία καταπληκτική στιγμή.

