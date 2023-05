Αθλητικά

ΠΑΟΚ: ο 12χρονος φίλαθλος και το όνειρο που έγινε πραγματικότητα (βίντεο)

Ο Γιάννης Παπαστεφανάκης, είδε την αγαπημένη του ομάδα να παίζει στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Της Λίτσας Ιωάννου

Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας μπορεί να πέρασε στην ιστορία και τα πανηγύρια των παικτών της ΑΕΚ να κόπασαν, η στιγμή όμως που ο μικρός φίλαθλος του ΠΑΟΚ, Γιάννης Παπαστεφανάκης σηκώνει το τρόπαιο περιτριγυρισμένος από τους παίκτες της ένωσης, δεν ξεχνιέται.

Όπως ανέφερε ο 12χρονος Γιάννης Παπαστεφανάκης: "Το σήκωσα πριν αρχίσει ο αγώνας αλλά και μετά. Μου άρεσε πάρα πολύ διότι είδα και τους αγαπημένους μου παίκτες, αλλά και τους παίκτες της άλλη ομάδας και το χάρηκα πάρα πολύ".

Ο τελικός του κυπέλλου μέσα από τα μάτια του 12χρονου που έζησε έντονα τον αγώνα.

Ο πατέρας του μικρού Γιάννη, Κωστής Παπαστεφανάκης, περιγράφει: "Με τα συνθήματα του, ήταν συνέχεια όρθιος στα κάγκελα".

Με τη φωνή να πλημμυρίζει το άδειο Πανθεσσαλικό... Ω ΠΑΟΚΑΡΑ έχω τρέλα μες το μυαλό…

Μπήκε στο γήπεδο, έκλεψε την παράσταση και λίγες ώρες αργότερα συγκλόνισε με το μήνυμα του προς όλους τους φιλάθλους μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Ο μικρός φίλαφλος, στέλνει το δικό του μήνυμα κατά της βίας στα γήπεδα: "Δεν χρειάζεται να τσακώνονται, αν έχασε η ομάδα του δεν χρειάζεται να γίνονται επεισόδια το μόνο που χρειάζεται είναι να απολαμβάνουν το παιχνίδι και έχουν ευκαιρίες για την επόμενη φορά."

Ανεκτίμητο δώρο η φανέλα από τον αγαπημένο του παίκτη στον ΠΑΟΚ Γιάννη Κωνσταντέλια και όπως αναφέρει ο ίδιος, "σχολείο με τη φανέλα, κοιμάμαι με τη φανέλα, δεν πρόκειται να την βγάλω".

Αλλά και η φωτογραφία του με τον Ματίας Αλμέιδα. "Έβγαλα και με τον Ματίας Αλμέιδα, αυτό είναι που χάρικα πιο πολύ από όλα, ότι έβγαλα με τον προπονητή των νικητών" λέει γεμάτος χαρά.

