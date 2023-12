Κόσμος

Ελληνοτουρκικά - Τσελίκ: μπορούμε να λύσουμε μόνοι τα προβλήματα μας

Ο Ομέρ Τσελίκ, σχολίσε τις συμφωνίες Ελλάδας - Τουρκίας, μετά την επισκεψη του Τούρκου προέδρου στην Αθήνα.

Η βούληση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να γυρίσει νέα σελίδα στην Αθήνα και οι δηλώσεις του για την έναρξη μιας διαδικασίας με βάση το «Win, win» είναι σημαντικές, δήλωσε ο Ομέρ Τσελίκ έπειτα από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματός του, αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Ο Ομέρ Τσελίκ είπε ακόμη ότι «είμαστε γείτονες με την Ελλάδα, έχουμε τη διπλωματική ικανότητα να λύσουμε μόνοι μας τα προβλήματα μεταξύ μας» και ανέφερε πως είναι σαφές πως όταν κάποιος από έξω παρεμβαίνει σε αυτή τη περιοχή, δεν είναι προς όφελος κανενός, εννοώντας προφανώς τους Αμερικανούς.

"Σε μια εποχή που ο κόσμος περνά κρίσεις, διαχειριζόμαστε την εξωτερική μας πολιτική με θέληση που είναι υπέρ της ειρήνης και κλείνοντας τους φακέλους προβλημάτων. Η βούληση και οι δηλώσεις που έκανε ο Πρόεδρός μας στην Αθήνα είναι σημαντικές. Είμαστε γείτονες με την Ελλάδα, έχουμε τη διπλωματική ικανότητα να λύσουμε μόνοι μας τα μεταξύ μας προβλήματα. Είναι σαφές ότι όταν κάποιος από έξω παρεμβαίνει σε αυτή τη γεωγραφία, δεν είναι προς όφελος κανενός", είπε χαρακτηρισυικά ο Ομέρ Τσελίκ.

