Bullying στο Βόλο – Μακρή: Αν αποδειχθεί, έρχονται πειθαρχικές κυρώσεις (βίντεο)

Απαράδεκτα χαρακτήρισε τα συμβάντα η υφυπουργός Παιδείας και βουλευτής Μαγνησίας, μιλώντας στο "Καλημέρα Ελλάδα".

Για το απίστευτο πρόσφατο περιστατικό σχολικού εκφοβισμού στο Βόλο τοποθετήθηκε η Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (και βουλευτής Μαγνησίας) Ζέττα Μακρή, μιλώντας την Πέμπτη φιλοξενούμενη του Γιώργου Παπαδάκη, στην καθημερινή πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

Η υφυπουργός διακήρυξε ότι τα συγκεκριμένα συμβάντα σε περίπτωση που αποδειχθούν αληθινά «είναι απολύτως απαράδεκτα», αναφερόμενη όχι μόνο στη συμπεριφορά του ανηλίκου δράστη ως αποτέλεσμα της παραμέλησής του από τους δικούς του γονείς, αλλά και στους χειρισμούς της διεύθυνσης της σχολικής μονάδας. Η οποία σύμφωνα με καταγγελίες και δημοσιεύματα, φέρεται να απάντησε «Πώς κάνετε έτσι για μια ζωγραφιά;» και «Μη δίνετε μεγάλες διαστάσεις στο θέμα, αντιθέτως επιστρέψτε το παιδί σας στην τάξη του να κάνει μάθημα» προς τους γονείς, όταν εκείνοι της απευθύνθηκαν προκειμένου να διαμαρτυρηθούν.

Η κ. Μακρή τόνισε εξάλλου ότι σε περίπτωση που τα περιστατικά αποδειχθούν αληθή, δεν θα προκαλέσουν μόνο την αντίδραση των γονέων του θύματος αλλά και της πολιτείας, βάσει του ισχύοντος πρωτοκόλλου διαχείρισης τέτοιων υποθέσεων. «Ούτε θέλουμε βέβαια, αλλά ούτε και μπορούμε να συγκαλύψουμε την υπόθεση. Αν όντως οι χειρισμοί της διεύθυνσης ήταν αυτοί, δεν επισύρουν μόνο ποινικές επιπτώσεις, βάσει της υποβληθείσας μήνυσης, αλλά και πειθαρχικές κυρώσεις». Η διερεύνηση του ζητήματος θα περιλαμβάνει, σύμφωνα με την κ. Μακρή, και τον έλεγχο περί του αν ήταν αυτόπτεις μάρτυρες στο περιστατικό άλλοι μαθητές, αλλά και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι, βάσει του προγράμματος, εκείνη την ημέρα και ώρα πραγματοποιούσαν εφημερία στην αυλή.

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στην εκπομπή, οι γονείς όταν έφτασαν στο σχολείο για να παρέμβουν για το ζήτημα βρήκαν το γιο τους να κλαίει καθισμένος στα σκαλοπάτια και να τους παραπονείται ότι δεν τον πιστεύει κανείς, ούτε η διεύθυνση ούτε τα άλλα παιδιά, τα οποία φοβόταν ότι θα τον αντιμετωπίσουν κι εκείνα με επιθετική διάθεση. Στο σχολείο πάντως υπηρετούν ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός οι οποίοι, όπως ανέφερε η υφυπουργός, θα παρέχουν την κατάλληλη συνδρομή στο παιδί.

