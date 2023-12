Κοινωνία

ΕΛΑΣ: Φωτογραφίες και ονόματα των “υπαλλήλων” της ΔΕΗ που έκλεβαν ηλικιωμένους

Η λεία της εγκληματικής ομάδας υπολογίζεται τότε στα 190.000 ευρώ. Πώς δρούσαν.

Στη δημοσιότητα δόθηκαν χθες Τετάρτη (13.12.2023) τα στοιχεία των 4 συλληφθέντων και του άνδρα που αναζητείται, δηλαδή τα 5 μέλη της εγκληματικής ομάδας που διέπρατταν κλοπές σε σπίτια ηλικιωμένων στα νότια προάστια, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους της ΔΕΗ ή τους συντηρητές ασανσέρ.

Η λεία τους να υπολογίζεται τότε στα 190.000 ευρώ.

Η εγκληματική ομάδα εξαρθρώθηκε στις 8 Νοεμβρίου από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για κλοπές σε σπίτια ηλικιωμένων στα νότια προάστια.

Δείτα τα στοιχεία και τις φωτογραφίες των τεσσάρων συλληφθέντων ΕΔΩ.

Πώς δρούσαν

Ο τρόπος που δρούσαν ήταν ο εξής: Εντόπιζαν σπίτια στα οποία έμεναν ηλικιωμένοι και στη συνέχεια χτυπούσαν τα κουδούνια προσποιούμενοι τους υπαλλήλους της ΔΕΗ ή τους συντηρητές ανελκυστήρων, οι οποίοι τους επισκέπτονται δήθεν για διαρροή ρεύματος ή βλάβης του ασανσέρ.

Όταν τους έπειθαν και έμπαιναν στα σπίτια, ο ένας αναλάμβανε να απασχολήσει το θύμα και τα υπόλοιπα μέλη έψαχναν τους χώρους και άρπαζαν χρήματα και κοσμήματα. Σε μια περίπτωση, έπεισαν το θύμα να συγκεντρώσει ό,τι χρήματα και κοσμήματα είχε και να τα τυλίξει σε αλουμινόχαρτο ώστε να τα αρπάξουν.

Επειδή οι παραπάνω αξιόποινες πράξεις προσβάλλουν το έννομο αγαθό της δημόσιας τάξης, η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί αφενός στην διερεύνηση, ανίχνευση ή δίωξη όμοιας φύσης εγκλημάτων που έχουν τελεστεί από τους κατηγορούμενους σε βάρος και άλλων θυμάτων και για την αποτροπή απειλής της δημόσιας ασφάλειας σε σχέση με τα παραπάνω εγκλήματα και αφετέρου στην προστασία του κοινωνικού συνόλου από τέτοιες αξιόποινες πράξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-9692920 της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής και 210-6411111 της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

