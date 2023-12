Κοινωνία

Ρέντης - Κατηγορούμενος: Απειλείται για να μην κατονομάσει τον “αρχηγό” (βίντεο)

Οι εξελίξεις στο "Καλημέρα Ελλάδα" τόσο σχετικά με την υγεία του θύματος όσο και με τις πιέσεις προς τον κατηγορούμενο.

Σταθερά κρίσιμη χαρακτηρίζεται η κατάσταση του αστυνομικού ο οποίος χτυπήθηκε από ναυτική φωτοβολίδα και τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη του Πειραιά κατά τη διάρκεια επεισοδίων οπαδικής βίας.

Όπως μετέδωσε ο ρεπόρτερ του ΑΝΤ1 Λάζος Μαντικός στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» την Πέμπτη, οι γιατροί αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε ακρωτηριασμό του αριστερού ποδιού του, λόγω μη αναστρέψιμων ισχαιμικών βλαβών και εκτεταμένων μυϊκών νεκρώσεων στην περιοχή του τραύματος του μηρού, και προς αποφυγή τοπικών σηπτικών και συστηματικών επιπλοκών και σοβαρής επιδείνωσης της κατάστασης του ασθενούς. Τις τελευταίες μέρες μάλιστα οι γιατροί μείωναν σταθερά τις δόσεις των κατασταλτικών περιμένοντας να δουν πώς θα αντιδράσει σταδιακά ο οργανισμός.

Παράλληλα, εντύπωση προκαλούν πληροφορίες οι οποίες αναφέρουν ότι η οικογένεια του 18χρονου ο οποίος κατηγορείται για τη ρίψη της συγκεκριμένης φωτοβολίδας, δέχεται απειλές και πιέσεις προκειμένου ο νεαρός να μην αποκαλύψει την ταυτότητα του «αρχηγού» ο οποίος συντόνισε όλη την επίθεση, του έδωσε τη φωτοβολίδα και τον διέταξε να τη χρησιμοποιήσει.

