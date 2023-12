Πολιτική

Ελληνοτουρκικά - Γκιουλέρ: Θετική ατμόσφαιρα με την Ελλάδα, αλλά...

Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις μίλησε στην ολομέλεια της τουρκικής Βουλής ο Τούρκος υπουργός Άμυνας.

Σε ομιλία του στην ολομέλεια της τουρκικής βουλής, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ είπε ότι «βιώνουμε μια θετική περίοδο στις σχέσεις μας με τη γειτονική μας Ελλάδα, ως αποτέλεσμα των επισκέψεων και των συναντήσεων, που πραγματοποιήθηκαν μετά τη μεγάλη καταστροφή από το σεισμό, που συνέβη στη χώρα μας. Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για να διατηρήσουμε αυτήν τη θετική ατμόσφαιρα με την Ελλάδα μέσω συνομιλιών και συναντήσεων σε ανώτατο επίπεδο».

Ο Γιασάρ Γκιουλέρ, ανέφερε ότι στόχος της Άγκυρας είναι να επιλυθούν τα προβλήματα στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τις σχέσεις καλής γειτονίας και στο πνεύμα της συμμαχίας.

Δήλωσε ωστόσο ότι δεν πρόκειται με κανέναν τρόπο να τεθούν σε κίνδυνο τα εθνικά δικαιώματα και συμφέροντα της Τουρκίας, ενόσω καταβάλλεται προσπάθεια να βρεθεί μια ειρηνική λύση.

«Χαιρετίζουμε με ικανοποίηση το γεγονός ότι βρήκε ανταπόκριση η εποικοδομητική στάση που επιδείξαμε κατά τις συναντήσεις που πραγματοποιήσαμε με τους συνομιλητές μας στο πλαίσιο της επίσκεψης του προέδρου μας στην Αθήνα στις 7 Δεκεμβρίου.

Στο πλαίσιο της ‘Διακήρυξης των Αθηνών’ που υπεγράφη μεταξύ των δύο χωρών, στοχεύουμε να συνεχίσουμε τη διαδικασία των σχέσεων καλής γειτονίας, του διαλόγου και της θετικής ατζέντας», είπε ο Τούρκος υπουργός.

