“Σεισμός 9 Ρίχτερ στην Τουρκία”: Θα φέρει “επίσπευση” σεισμών στην Ελλάδα; (βίντεο)

Εφιαλτική πρόβλεψη από Τούρκο σεισμολόγο. Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος εξηγεί στον ΑΝΤ1 πως μπορεί να επηρεάσει την Ελλάδα ένας τέτοιος σεισμός στην γείτονα.

Της Φαίης Χρυσοχόου, από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1

Αναστάτωση έχει προκαλέσει η πρόβλεψη για σεισμό 9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, από τον Τούρκο Καθηγητή Νάτσι Γκιορούρ.

«Αυτός ο σεισμός είναι ένας σεισμός που φωνάζει ότι έρχεται, όπως και οι σεισμοί του Μαράς. Ξέρουμε ότι θα έρθει. Δεν σηκώνει αστεία αυτό. Εμείς οι επιστήμονες γεωλόγοι δεν μιλάμε έτσι. Αλλά είναι μαθηματικά. Δύο επί δύο κάνουν τέσσερα. Κάτω από τη θάλασσα του Μαρμαρά θα γίνει σεισμός», δηλώνει ο Καθηγητής.

Το ρήγμα της Ανατολίας, ένα από τα πιο επικίνδυνα ρήγματα του κόσμου, που προκαλεί μεγάλους σεισμούς, εκτιμάται ότι σύντομα θα «ξυπνήσει». Είναι μήκους 1.200 χιλιομέτρων, διατρέχει την βόρεια Τουρκία από την ανατολή έως τη δύση και έχει «δώσει» το 1939 σεισμό 7,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το 1999 σεισμό 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

«Οι πιθανότητες να γίνει ένα τέτοιος μεγάλος σεισμός στο μέλλον αυξάνουν όσο περνά ο καιρός, παρόλο που δεν μπορούν να προσδιορίσουμε με ακρίβεια πότε», επισημαίνει ο Νάτσι Γκιορούρ.

Το ενδεχόμενο ενός σεισμού στην Τουρκία, μεγέθους 9 βαθμών, δεν θα πλήξει τη χώρα μας, όμως, μπορεί να επισπεύσει έναν ελληνικό σεισμό, ακόμη και κατά δύο χρόνια, δηλώνει στον ΑΝΤ1 ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

Όπως τονίζει ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, «Μπορεί ενδεχομένως να επισπεύσει σεισμούς, οι οποίοι θα γινόντουσαν έτσι κι αλλιώς, στον ελλαδικό χώρο, αλλά τους φέρνει πιο κοντά στο χρόνο. Αυτό έγινε το 1999. Ο σεισμός της Πάρνηθας έχει αποδειχθεί από μελέτες ότι έγινε περίπου 2 χρόνια νωρίτερα, λόγω του ότι μεσολάβησε ο πολύ ισχυρός σεισμός στη θάλασσα του Μαρμαρά το 1999».

Οι Έλληνες επιστήμονες παρακολουθούν τη σεισμική δραστηριότητα της χώρας και συμβουλεύουν τους πολίτες να είναι ψύχραιμοι και να τηρούν μέτρα ασφαλείας.

