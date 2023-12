Europa League - Ολυμπιακός: 5άρα σε άδειο γήπεδο και τώρα... Conference League (εικόνες)

Αθλητικά

Οι "ερυθρόλευκοι" επικράτησαν άνετα στο "Γ. Καραϊσκάκης", παρότι δεν είχαν την υποστήριξη των οπαδών τους, λόγω των μέτρων για την οπαδική βία.

Ο Ολυμπιακός έκανε το καθήκον του, κράτησε ψηλά το κεφάλι στο ψυχρό και έρημο «Γ. Καραϊσκάκης», εκπροσώπησε επάξια τα ελληνικά χρώματα και πήρε μια εύκολη όσο και εμφατική πρόκριση στα πλέι οφ του Conference League, στο ντεμπούτο του Κάρλος Καρβαλιάλ.

Οι «ερυθρόλευκοι» ξέσπασαν την Μπάτσκα Τόπολα, την οποία νίκησαν με 5-2 στο πλαίσιο της 6ης (τελευταίας) αγωνιστικής του 1ου ομίλου στο Europa League και τερμάτισαν τρίτοι, αφήνοντας τελευταίους τους Σέρβους που αρκέστηκαν στον ένα βαθμό που απέσπασαν από την πειραϊκή ομάδα στην έδρα τους.

Ο Ολυμπιακός ήταν ούτως ή άλλως το φαβορί απέναντι στην αποψινή αντίπαλό του και δεν πρόδωσε τα προγνωστικά. Με ασφυκτική πίεση από το ξεκίνημα έπνιξε τους παίκτες του Λάζετιτς και απλοποίησε τα πράγματα από το πρώτο ημίχρονο, διάστημα στο οποίο προηγήθηκε με 3-0 βάζοντας το νερό στο αυλάκι.

Με 2 και ενίοτε 3 παίκτες να πέφτουν πάνω στην μπάλα για άμεση ανάκτηση, η Μπάτσκα Τόπολα δυσκολευόταν να ανασάνει. Οι Σέρβοι αδυνατούσαν να κρατήσουν κατοχή και οι «ερυθρόλευκοι» είχαν μεταφέρει το παιχνίδι έξω από την περιοχή της.

Η υπομονή των γηπεδούχων στη μαζική άμυνα προ της εστίας του Ίλιτς ανταμείφθηκε τελικά στο 21ο λεπτό, με τον Ροντινέι να στέλνει συστημένη τη σέντρα του στο κεφάλι του Ελ Κααμπί και από εκεί στα δίχτυα για το 1-0.

Στο 35΄ ακυρώθηκε για εκατοστά (οφ σάιντ) γκολ του Μαροκινού και στο 40΄ ο Ποντένσε διπλασίασε με μια προσπάθεια ενδεικτική της κλάσης του: ο Πορτογάλος πήρε την μπάλα από τον Φορτούνη στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής και με συνεχείς προσποιήσεις έφερε την μπάλα στο αριστερό και από εκεί στα δίχτυα με τεχνικό σουτ.

Δύο λεπτά αργότερα οι Πειραιώτες έφυγαν σε νέα αντεπίθεση, ο Ποντένσε πάτησε στην περιοχή από αριστερά αυτή τη φορά και με νέες προσποιήσεις εκτέλεσε με το δεξί αυτή τη φορά για το 3-0. Στο πρώτο λεπτό της επανάληψης ήταν η σειρά του Ρέτσου να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για το 4-0, όταν πήρε την κεφαλιά στο κόρνερ του Φορτούνη, έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και από εκεί στην πλάτη του Ίλιτς.

Δύο λεπτά αργότερα ο Ορτέγκα έχασε τον έλεγχο της μπάλας που κατέληξε στον Τζόκοβατς, εκείνος πέρασε τον Ντόη και νίκησε τον Πασχαλάκη μειώνοντας σε 4-1.

Κι ενώ οι Σέρβοι έμειναν με 10 παίκτες στο 60΄ μετά την αποβολή του Κούβελιτς με δεύτερη κίτρινη, στο αμέσως επόμενο λεπτό η Μπάτσκα Τόπολα πέτυχε και δεύτερο γκολ, με τον Τσίρκοβιτς να νικά τους πάντες στο σπριντ για το 4-2, προς όφελος του... Καρβαλιάλ, ο οποίος διαπίστωσε ιδίοις όμμασι το πολύ μεγάλο πρόβλημα στην ανασταλτική λειτουργία της ομάδας του, συνολικά και ατομικά.

Το θέαμα είχε πάντως και συνέχεια στο Φάληρο, με τον Ελ Αραμπί να επιστρέφει στα γκολ (19ο δικό του στην Ευρώπη) για το 5-2 στο 67΄, λίγο μετά την είσοδό του στο παιχνίδι αντί του συμπατριώτη του Ελ Κααμπί, στο πρώτο άγγιγμα της μπάλας! Έχοντας ρίξει πια ρυθμό, ο Ολυμπιακός συνέχισε να ελέγχει το παιχνίδι και είχε ευκαιρίες με σουτ των Μπιελ (απέκρουσε ο Ίλιτς), Ποντένσε (ελάχιστα άουτ), Ελ Αραμπί (σωτήρια απόκρουση) και ξανά τον Μπιέλ (νέα απόκρουση Ίλιτς).

Στα αξιοσημείωτα της αναμέτρησης, που από την αρχή έως το τέλος της εξελίχθηκε σε «μονότερμα» του Ολυμπιακού, ήταν η πρώτη συμμετοχή του Ομάρ Ρίτσαρντς με τα «ερυθρόλευκα», όταν πήρε τη θέση του Καμαρά στο 86ο λεπτό.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μόρτεν Κρογκ (Δανία)

ΚΟΚΚΙΝΗ: 60΄ Κούβελιτς (2η κίτρινη)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Κούβελιτς, Ράντιν, Κρστιτς

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Κάρλος Καρβαλιάλ): Πασχαλάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Ντόη, Ορτέγκα, Έσε (72΄ Καρβάλιο), Καμαρά (86΄ Ρίτσαρντς), Ποντένσε, Φορτούνης (72΄ Αλεξανδρόπουλος), Μασούρας (64΄ Μπιέλ), Ελ Κααμπί (64΄ Ελ Αραμπί)

ΜΠΑΤΣΚΑ ΤΟΠΟΛΑ (Ζάρκο Λάζετιτς): Ίλιτς, Κρστιτς, Στόγιτς, Τσάλουσιτς (87΄ Βλαλούκιν), Πέτροβιτς (56΄ Σος), Σβέτκοβιτς, Ράντιν (55΄ Βούλιτς), Κούβελιτς, Ντάκοβατς, Τσίρκοβιτς (72΄ Στάνιτς), Μιλοβάνοβιτς (55΄ Ράκονιατς)

