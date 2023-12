Αθλητικά

Europa League - AEK: ήττα και αποκλεισμός από την Ευρώπη

Η Ένωση δεν κατάφερε να πάρει το τρίποντο από τον "Αίαντα" και έτσι πλέον θα στραφεί στις υποχρεώσεις της στο εσωτερικό της χώρας.

Παρότι ξεκίνησε με νίκη, η εφετινή ευρωπαϊκή περιπέτεια της ΑΕΚ στον 2ο όμιλο του Europa League είχε άδοξο τέλος.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας ηττήθηκαν 3-1 από τον Άγιαξ στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» και έμειναν τελευταίοι, ενώ ο «Αίαντας» του Τζον Φαν'τ Σιπ θα συνεχίσει στο Conference League.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο πρώην άσος του ΠΑΟΚ, Τσούπα Άκπομ που πέτυχε δύο γκολ 5΄,56΄, ο Τέιλορ σκόραρε επίσης για τους γηπεδούχους στο 20΄, ενώ για την Ένωση είχε ισοφαρίσει προσωρινά ο Λιβάι Γκαρσία στο 11΄.

Στο πρώτο ημίχρονο ο Άγιαξ απείλησε άμεσα από μεγάλο λάθος του Βίντα που λίγο έλειψε να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα του Αθανασιάδη, ο οποίο έστειλε τη μπάλα κόρνερ. Όμως, στην εκτέλεση έκανε λάθος έξοδο και ο Άκπομ με κεφαλιά άνοιξε το σκορ στο 4΄.

Παρότι οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν σε όλη τη διάρκεια του α΄ ημιχρόνου, η Ένωση ισοφάρισε στη μοναδική ευκαιρία που της παρουσιάστηκε, όταν στο 11΄ ο Ελίασον εκτέλεσε φάουλ από δεξιά και ο Λιβάι Γκαρσία πέτυχε με κεφαλιά το πρώτο «ευρωπαϊκό» του γκολ με τη φανέλα της ΑΕΚ.

Οι Ολλανδοί απάντησαν σχετικά άμεσα με τον Κένετ Τέιλορ να αξιοποιεί την ασίστ του 17χρονου (αρχηγού!) Χάτο για το 2-1 στο 20΄. Στην ανωτερότητα και την ορμή του νεανικού Άγιαξ, ομάδας με μέσο όρο ηλικίας 22 ετών, η έμπειρη ΑΕΚ δεν μπόρεσε να αντιπαρατάξει τα γνωστά καλά της στοιχεία.

Για ένα διάστημα στο β΄ ημίχρονο μπήκε πιο δυνατά και έδειξε να αποκτά τον έλεγχο του παιχνιδιού, αλλά αυτό ήταν πρόσκαιρο. Σε μια αντεπίθεση των γηπεδούχων στο 56΄ ο Άκπομ πλάσαρε τον Αθανασιάδη ο οποίος δεν υπολόγισε σωστά την πορεία της μπάλας και την είδε να «αναπάυεται» στα δίχτυα του.

Αμέσως μετά, στο 67΄, ο Άγιαξ έχασε μεγάλη διπλή ευκαιρία με τον Άκπομ ο οποίος αρχικά είδε τον Αθανασιάδη να αποκρούει σε «κλασικό» τετ α τετ και μετά το ψηλοκρεμαστό του σουτ να προσκρούει στο δοκάρι.

Στο 85΄ ο Άκπομ έχασε νέο ανεπανάληπτο τετ α τετ (απέκρουσε ξανά ο Αθανασιάδης), καθώς δεν πάσαρε στον επερχόμενο Μάρτα. Το ματς έκλεισε με τον Αθανασιάδη να αποκρούει ακόμα ένα τετ α τετ με τον Άκπομ, ο οποίος αν ήταν πιο προσεκτικός θα είχε γράψει απίστευτο ρεκόρ απόψε.

Γενικά το τελικό 3-1 μάλλον είναι κολακευτικό για την εν γένει εικ΄να της Ένωσης, η οποία επικεντρώνεται πλεόν στις εγχώριες διοργανώσεις. Πήρε την τελευταία θέση με 4 βαθμούς, όσους δηλαδή συγκέντρωσε στις πρώτες δύο αγωνιστικές, αφού στη συνέχεια γνώρισε τέσσερις διαδοχικές ήττες.

Διαιτητής: Γκρεγκ Πόουσον (Αγγλία)

Κίτρινες: Σούταλο, Σόσα, Χάτο, Μπρομπέι - Άμραμπατ, Βίντα, Μουκουντί

Οι συνθέσεις:

ΑΓΙΑΞ (Τζον Φαν'τ Σιπ): Ραμάι, Χάτο, Σούταλο, Σόσα, Ρεντς (74΄ Γκόιγερ), Τέιλορ, Χλίνσον (85΄ Μικαουτάτζε), Ταχίροβιτς, Άκπομ, Μπόρχες (62΄ Γκααέι), Μπρόμπεϊ (46΄ Μάρτα)

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Αθανασιάδης, Ρότα, Βίντα, Μουκουντί (83΄ Γαλανόπουλος), Χατζισαφί (90+1΄ Μοχαμαντί), Σιμάνσκι, Μάνταλος, Ελίασον, Άμραμπατ (61΄ Πιζάρο), Τσούμπερ, Γκαρσία (83΄ Γιόνσον)

