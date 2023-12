Πολιτική

Κασσελάκης προς Πρόεδρο ΚΕΘΕΑ: Κατεδαφίζετε την απεξάρτηση, δεν σας αναγνωρίζω

Ποια κριτική άσκησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία στην πολιτική της κυβέρνησης για το ΚΕΘΕΑ και το αυτοδιοίκητο.

Με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα απευθύνθηκε στον πρόεδρο του Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ Χρήστο Λιάπη, ο Στέφανος Κασσελάκης κατά την επίσκεψή του στο φορέα, όπου είχε συνάντηση με εργαζόμενους, γονείς και επιστήμονες «για να ακούσει τα πραγματικά τους προβλήματα», όπως σημειώνει σε σχετική του ανάρτηση στις προσωπικές του σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Δεν σας αναγνωρίζω ούτε πρακτικά ούτε ηθικά, δεν νομιμοποιώ με την παρουσία μου το πραξικόπημα Μητσοτάκη στο ΚΕΘΕΑ», του είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία, και συνέχισε: «Εμφανιστήκατε απρόσκλητος για να πείτε το κυβερνητικό ποίημα πως όλα πάνε καλά. Μέχρι το 2019, οι γονείς, οι θεραπευόμενοι και οι θεραπευτές εξέλεγαν το άμισθο διοικητικό συμβούλιο του ΚΕΘΕΑ. Ο κ. Μητσοτάκης έσπασε το αυτοδιοίκητο του ΚΕΘΕΑ και διόρισε δικό του πρόεδρο του Δ.Σ. Το ΚΕΘΕΑ επιτελεί ένα τεράστιο έργο απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης στη χώρα μας. Είναι αδιανόητο να είναι κυβερνητικά ελεγχόμενο», τόνισε ο κ. Κασσελάκης, τον οποίο συνόδευε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης.

Επιστρέφοντας προς γονείς και επιστημονικό και άλλο προσωπικό, ο κ. Κασσελάκης σημείωσε: «Είμαι εδώ για να σας ακούσω. Με όλη την ειλικρίνεια και την ταπεινοφροσύνη το λέω αυτό, διότι πραγματικά πιστεύω ότι ως κοινωνία είμαστε τόσο καλοί όσο ο ελάχιστος κοινός παρονομαστής μας και δεν είναι δυνατόν να μην βοηθάμε τους συμπολίτες μας να είναι ισότιμοι πολίτες στην κοινωνία και να τους αφήνουμε σε δεύτερη μοίρα».

Αναφορικά με την κυβερνητική ρύθμιση που προωθείται, οι άνθρωποι του ΚΕΘΕΑ ανέφεραν στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ότι αυτή προβλέπει την αποδέσμευση των προγραμμάτων θεραπείας και απεξάρτησης από το πλαίσιο του ΕΣΥ και τη συγχώνευση των εγκεκριμένων θεραπευτικών οργανισμών και προγραμμάτων σε έναν υπερφορέα Ιδιωτικού Δικαίου και συνέχισαν: «Με τις τελευταίες εξελίξεις, είναι σαφές ότι η πολιτική της Κυβέρνησης απορρίπτει και εκμηδενίζει τις προοπτικές “στεγνής” απεξάρτησης, και ξεκάθαρα προκρίνει τα υποκατάστατα οπιοειδή. Πρόκειται για ουσίες όπως η μεθαδόνη και η βουπρενορφίνη, οι οποίες φέρνουν ιλιγγιώδη κερδοφορία στις μεγάλες φαρμακευτικές εταιρίες και στα δίκτυά τους, κι ενώ από τη μία συντηρούν τις “πιάτσες”, αφού οι εξαρτημένοι τα ανταλλάσσουν για ηρωίνη ή για άλλες ουσίες, από την άλλη δεν απομακρύνουν τα θεραπευόμενα άτομα από τη χρήση ουσιών, και σύμφωνα με την επιστήμη δεν είναι συμβατές με αρκετά από τα ιατρικά “προφίλ” τοξικοεξαρτημένων ατόμων».

Από την πλευρά του ο κ. Κασσελάκης υπογράμμισε: «Να ξέρετε πως θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε νομοθετικά και εννοείται ό,τι μπορούμε να κάνουμε για την ορατότητα του ζητήματος. Γι’ αυτό είμαι, εν μέρει, εγώ εδώ. Για να μπορείτε και εσείς να αισθάνεστε υπερήφανοι για τα παιδιά σας, για τις οικογένειες σας, για τους συντρόφους σας. Είμαστε εδώ γι’ αυτό. Διότι ανθρωπιά σημαίνει αγάπη για τον συνάνθρωπο. Αυτή είναι η πιο χριστιανική αξία για όλους όσοι ευαγγελίζονται μια χώρα που ακολουθεί ακροδεξιά πρότυπα, αντί να έχει αυτή την προοδευτική αγκαλιά που πρέπει να δώσουν στον κόσμο. Είμαστε εδώ για σας, είμαστε μαζί σας, να σας ευχαριστήσω και να σας παροτρύνω να κρατήσετε ένα χαμόγελο όσο μπορείτε, διότι πρώτον θα το χρειαστείτε και δεύτερον δεν είστε μόνοι σας, έχετε μια ολόκληρη κοινωνία δίπλα σας και έχετε την αξιωματική αντιπολίτευση δίπλα σας. Είμαστε μαζί».

