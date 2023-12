Αθλητικά

Euroleague: Ο Ολυμπιακός “υποτάχθηκε” στη Βαλένθια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ηττήθηκε για έβδομη φορά στα ευρωπαϊκά του παιχνίδια ο Ολυμπιακός.

-

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 63-56 από τη Βαλένθια, στο ΣΕΦ, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Euroleague, σε μία βραδιά τραγικής αστοχίας από πλευράς «ερυθρόλευκων». Η ισπανική ομάδα κατάφερε, κυρίως με την άμυνά της, να περάσει νικηφόρα ξανά από το ΣΕΦ, και ανέβηκε εκείνη στο 8-6, αφήνοντας την ομάδα του Πειραιά στο 7-7.

Τα τρίποντα του Κώστα Παπανικολάου στο τέλος επέτρεψαν στον Ολυμπιακό να μειώσει στο -4, (56-60), αλλά απέμεναν μόνο 14΄΄ και η Βαλένθια έκανε ό,τι χρειαζόταν για να... δραπετεύσει από το ΣΕΦ.

Ο Άλεκ Πίτερς έλειψε από τον Ολυμπιακό, με τον Λουκ Σίκμα να μην μπορεί να καλύψει το κενό του και να μένει στον έναν πόντο στα 16 λεπτά που αγωνίστηκε. Ο Πίτερς βρέθηκε στο πλευρό της συζύγου του, εν αναμονή της γέννησης του παιδιού τους.

Διψήφιοι από πλευράς Ολυμπιακού ήταν οι Ουόκαπ (13π. με 3/7 τρίποντα) και Κώστας Παπανικολάου (11π. με 3/6 τρίποντα). Ο Κέινααν έμεινε στους 8 πόντους με 2/6 τρίποντα. Το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού πραγματοποίησε ο Φιλίπ Πετρούσεβ.

Οι Κρις Τζόουνς και Στέφαν Γιόβιτς πέτυχαν από 12 πόντους για τη Βαλένθια, ενώ 10 πρόσθεσε ο Ντέιμιαν Ίνγκλις.

Τα δεκάλεπτα: 15-14, 26-35, 38-47, 56-63

Με τους Ουόκαπ, Κέινααν, Παπανικολάου, Σίκμα και Φαλ ξεκίνησε ο Ολυμπιακός, την ώρα που ο Άλεξ Μουμπρού επέλεξε τους Τζόουνς, Ρόμπερτσον, Κλαβέρ, Ρόιβερς και Τουρέ στην αρχική πεντάδα της Βαλένθια.

Οι Ισπανοί προηγήθηκαν με 0-5, από Τζόουνς και 3/3 βολές του Ρόμπερτσον μετά από αχρείαστο φάουλ του Κέινααν. Η αντίδραση των Πειραιωτών ήταν άμεση. Με τον Φαλ «φόβητρο» στη ρακέτα, οι «ερυθρόλευκοι» έκλεισαν τους διαδρόμους, ενώ εξαιρετική άμυνα έπαιξε και ο Ουόκαπ πάνω στον Τζόουνς, από τους σκόρερ των «νυχτερίδων». Οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν ρυθμό από την άμυνα και στην επίθεση απαντώντας με 12-0 για το 12-5, με τους Ουόκαπ και Κέινααν να είναι εύστοχοι έξω από τα 6.75. Έως τότε, η Βαλένθια είχε 1/7 σουτ (1/3 δίποντα, 0/4 τρίποντα)! Αν και η Βαλένθια, χρειάστηκε 5 ολόκληρα λεπτά για να ξαναβάλει την μπάλα στο καλάθι, όταν ο Μπράντον Ντέιβις μείωσε σε 12-7, οι παίκτες του Μπαρτζώκα με λάθη (6 στο 1ο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός) ξανάβαλαν την αντίπαλο στο παιχνίδι. Λάθος πάσες, φάσεις που μπορούσε να τελειώσει επιτυχώς ο Παπανικολάου, αλλά αστοχούσε μόνος του κάτω από το καλάθι, έφεραν τη Βαλένθια στο -1 (12-11), με δίποντο του Κρις Τζόουνς. Ο Παπανικολάου ήταν εύστοχος στο πρώτο του τρίποντο, αλλά απάντησε έξω από τα 6.75 ο Στέφαν Γιόβιτς μένοντας αμαρκάριστος (15-14), το οποίο ήταν και το σκορ της 1ης περιόδου. Στα 3:35΄΄ πριν την ολοκλήρωση του δεκαλέπτου ο Φιλίπ Πετρούσεβ πάτησε για πρώτη φορά στο παρκέ από την έλευσή του στο λιμάνι.

Ο Ολυμπιακός όχι μόνο δεν ξαναβρήκε τον καλό εαυτό του στα πρώτα λεπτά της 1ης περιόδου, αλλά δέχτηκε επιμέρους σκορ 11-21 στο 2ο δεκάλεπτο. Οι Λαρεντζάκης και ΜακΚίσικ ξεκίνησαν στην περιφέρεια, ενώ ο Πετρούσεβ έμεινε στο παρκέ για 8 λεπτά, έχοντας 2 αμυντικά ριμπάουντ, 1λάθος κι ένα γκολ-φάουλ στον Γιόβιτς, μέχρι ν’ αντικατασταθεί από τον Μπαρτζώκα. Μετά το 19-20 από τρίποντο του Λαρεντζάκη, οι Ισπανοί επιδόθηκαν σε σερί 0-8, το οποίο «υπέγραψαν» οι Γιόβιτς, Πουέρτο και Ίνγκλις. Η ομάδα του Πειραιά είχε ελάχιστη δημιουργία, αλλά και αστοχία, για να προηγηθεί και με +10, 25-35, η Βαλένθια, από το τρίποντο του Ντεϊμιεν Ίνγκλις. Το α΄ μέρος ολοκληρώθηκε με τους Ισπανούς στο +9 (26-35), με 1/2 βολές του Σίκμα.

Οι «ερυθρόλευκοι» παρέμειναν... εκνευριστικά άστοχοι στις αρχές της 3ης περιόδου και έκαναν το ένα λάθος μετά το άλλο. Με 7/17 δίποντα και 4/19 τρίποντα, επτά ασίστ για 11 λάθη, από πλευράς Ολυμπιακού, η Βαλένθια… χωρίς να αποδίδει μπάσκετ υψηλής ποιότητας βρέθηκε στο +12 (31-43). Τότε, οι παίκτες του Μπαρτζώκα... αποφάσισαν να πιέσουν στην άμυνα και σύντομα η διαφορά έπεσε στους 7 πόντους. Ο Ουόκαπ ήταν αυτός που έδωσε το έναυσμα για αντεπίθεση στον Ολυμπιακό, σημειώνοντας 5 διαδοχικούς πόντους (36-43). Όμως, αυτή δεν είχε συνέχεια. Γιόβιτς και Πουέρτο νίκησαν την «ερυθρόλευκη» άμυνα (36-47), ενώ ο Μιλουτίνοβ διαμόρφωσε το 38-47, σκορ 3ης περιόδου.

Ο Ολυμπιακός κυνηγούσε στο σκορ και δεν μπορούσε να ρίξει τη διαφορά κάτω από τους 9 πόντους (40-49). Είχαν προηγηθεί άστοχο τρίποντο του Λαρεντζάκη και δικό του αντιαθλητικό φάουλ στον Ίνγκλις, αλλά και αντιαθλητικό του Μπράντον Ντέιβις στον Μιλουτίνοβ. Ο Σέρβος σέντερ του Ολυμπιακού έριξε τη διαφορά στους 7 πόντους (42-49), αλλά ένα λάθος του Κέινααν και το άστοχο τρίποντο από τον Σακίλ ΜακΚίσικ έδωσαν την ευκαιρία στη Βαλένθια ν’ απομακρυνθεί εκ νέου. Οι Χέρμανσον και Τζόουνς ήταν αυτοί που διαμόρφωσαν το 42-53 (-11 ο Ολυμπιακός). Τα διαδοχικά τρίποντα των Κέινααν και Ουόκαπ (48-53) έδωσαν... ελπίδες στους φιλάθλους της ελληνικής ομάδας. Ο Ρίβερς σκόραρε (48-55), αλλά το φάουλ του Βίκτορ Κλαβέρ έστειλε τον ΜακΚίσικ στη γραμμή των βολών (50-55), 2:40΄΄ πριν τη λήξη. Οι διαιτητές έδωσαν επιθετικό φάουλ στον Κέινααν σε λέι απ, κι ενώ ο Ολυμπιακός ζητούσε να μετρήσει το καλάθι του Αμερικανού, με τον Μπαρτζώκα να είναι έξαλλος με την απόφαση των διαιτητών. Μια απόφαση σε ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή στον αγώνα. Κι ο Κλαβέρ με τρίποντο έκανε το 50-58, με 1:38΄΄ ν’ απομένει. Ο Παπανικολάου απάντησε με τρίποντο (53-58), με τον Κρις Τζόουνς να φτάνει τους 12 προσωπικούς πόντους (53-60), 1:02΄΄ πριν το τέλος. Και μετά το άστοχο τρίποντο του Ίνγκλις, ο Παπανικολάου ευστόχησε ξανά σε σουτ τριών πόντων (56-60), αλλά απέμεναν μόνο 14 δεύτερα. O Φαλ έκανε φάουλ στον Ντέιβις στα 12΄΄, ο Ίνγκλις πέρασε στη θέση του Χέρμανσον, για την τελευταία επίθεση, όπως αποδείχτηκε, του παιχνιδιού. Ο Ολυμπιακός επέλεξε να μην κάνει φάουλ να σταματήσει τον χρόνο και ο Ίνγκλις αποδείχτηκε εύστοχος σε τρίποντο, πετώντας στην εκπνοή την μπάλα, για το τελικό 56-63, υπέρ της Βαλένθια.

Διαιτητές: Ράντοβιτς (Κροατία), Μπισάνγκ (Γαλλία), Σίλβα (Ισπανία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 13 (3), Ουίλιαμς-Γκος, Κέινααν 8 (2), Λαρεντζάκης 3 (1), Φαλ 7, Παπανικολάου 11 (3), Μπραζντέικις 4, Πετρούσεβ, Μιλουτίνοβ 6, Σίκμα 1, ΜακΚίσικ 3

ΒΑΛΕΝΘΙΑ (Άλεξ Μουμπρού): Κλαβέρ 5 (1), Πουέρτο 5 (1), Ρίβερς 4, Πραντίγια, Τζόουνς 12, Ίνγκλις 10 (2), Γιόβιτς 12 (1), Τουρέ 2, Χέρμανσον 4, Ρόμπερτσον 3, Ντέιβις 6

Ειδήσεις σήμερα:

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για 4276 θέσεις

ΗΠΑ: Επιστρέφουν στην Ελλάδα αρχαιότητες ανυπολόγιστης αξίας (εικόνες)

Δολοφονία Τοπαλούδη: κατηγορούμενος έκανε αγωγή σε εκπαιδευτικό για 65000 ευρώ