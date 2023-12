Κοινωνία

Κακοκαιρία: στα “λευκά” ντύθηκε η βόρεια Ελλάδα (εικόνες)

Χιονοπτώσεις σε Φλώρινα, Κοζάνη και περιοχές τις Θράκης, χάρισαν εντυπωσιακές εικόνες. Επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ.

Η κακοκαιρία που πλήττει τις τελευταίες ώρες τη χώρα, "έντυσε στα λευκά" την βόρεια Ελλάδα.

Τα πρώτα χιόνια είχαν πέσει ήδη από την Παρασκευή, με τα ορεινά της Φλώρινας να είναι από τις πρώτες περιοχές που είδαν τις νιφάδες να "το στρώνουν".

Πιο συγκεκριμένα, μέσα από βίντεο και φωτογραφίες φαίνεται το αποτύπωμα της κακοκαιρίας.

Στο Νυμφαίο, από το βράδυ της Παρασκευής ήδη εμφανίστηκαν χιονοθύελλες με το ύψος του χιονιού να φτάνει τα 30 εκατοστά.

Έντονη χιονόπτωση παρατηρήθηκε και στην Πτολεμαΐδα, με προβλήματα να εντοπίζονται στο δρόμο Κοζάνης-Πτολεμαΐδας. Χιονόπτωση είχαμε όμως και μέσα στο κέντρο της πόλης της Κοζάνης αλλά και τις Φλώριας, που χάρισε χριστουγεννιάτικες εικόνες χωρίς να αντιμετωπίζονται προβλήματα.

Και στα Σίδερα Κοζάνης, είχαμε υψηλό ποσοστό χιονόστρωσης.

Πολύ το χιόνι και στη Θράκη με το κατάλευκο τοπίο να χαρίζει μοναδικές εικόνες από τον μεθοριακό σταθμό Νυμφαίας - Μακάζα και την Άνω Βυρσίνη.

Επικαιροποίηση έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε στις 14/12/2023/12.00 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.

Πιο συγκεκριμένα:

Οι βροχές και οι καταιγίδες, που ήδη εκδηλώνονται στις περισσότερες περιοχές της χώρας, αναμένεται τις επόμενες ώρες να ενταθούν. Παράλληλα επικρατούν θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στη βορειοανατολική χώρα και κυρίως στο βόρειο Αιγαίο.

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά και τα ημιορεινά, καθώς και σε περιοχές της βόρειας Ελλάδας με χαμηλό υψόμετρο. Η πτώση της θερμοκρασίας, που είναι ήδη αισθητή σε όλη τη βόρεια Ελλάδα, θα γίνει και στα κεντρικά τμήματα της χώρας και η θερμοκρασία θα υποχωρήσει κατά 6 με 8 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην ανατολική χώρα (κυρίως στις Σποράδες, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, το βορειοανατολικό Αιγαίο και πιθανώς στη Χαλκιδική) έως και το απόγευμα, ενώ θα υπάρξει σταδιακή ύφεση των φαινομένων στα δυτικά. Μετά το απόγευμα τα ισχυρά φαινόμενα θα περιοριστούν στο ανατολικό Αιγαίο και τα νότια θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα και σταδιακά θα εξασθενήσουν.

Β. Χιονοπτώσεις, που κατά τόπους θα είναι πυκνές, θα συνεχιστούν στα ορεινά, καθώς και στα ημιορεινά της Κεντρικής και τη Βόρειας Ελλάδος, ενώ στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα χιονίσει και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο (περίπου από 200μ). Ύφεση των χιονοπτώσεων αναμένεται τις βραδινές ώρες.

Γ. Θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν:

α) Σήμερα Σάββατο (16-12-2023) αρχικά στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο και από μεσημέρι σταδιακά σε όλο το Αιγαίο 8 και τοπικά 9 μποφόρ.

β) Tην Κυριακή (17-12-2023) οι θυελλώδεις βοριάδες θα διατηρηθούν στα 8 μποφόρ μέχρι το μεσημέρι στο βόρειο Αιγαίο και μέχρι τη νύχτα στο κεντρικό και το νότιο Αιγαίο.

Δ. Παγετός θα σημειωθεί το Σαββατοκύριακο στη Βόρεια Ελλάδα που τοπικά την Κυριακή στα βορειοδυτικά θα είναι ισχυρός.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (www.emy.gr). Επισημαίνουμε ότι οι επικαιροποιήσεις των έκτακτων δελτίων που θα γίνονται ανά 12 ώρες, αποτελούν συνέχεια του αρχικού Δελτίου Επιδείνωσης και δεν είναι νέα Έκτακτα Δελτία.

Πηγή εικόνων/Βίντεο: kozanimedia.gr / Facebook: Καιρικά Νέα Θράκης

