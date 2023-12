Κοινωνία

Βάρη - Ανεμοστρόβιλος: Συγκλονίζει η περιγραφή για το “ξήλωμα” σπιτιού από τους ανέμους (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο ιδιοκτήτης για την στιγμή που “σαρώθηκε” το σπίτι από το έντονο φαινόμενο και τον κίνδυνο που διέτρεξαν τα μέλη της οικογένειας, ανάμεσα τους ένα μωρό 1,5 ετών.

-

Σε απόγνωση βρίσκεται η οικογένεια του Γιώργου Λιόση στην Βάρη, που είδε το σπίτι τις να «διαλύεται» από τον ανεμοστρόβιλο που σάρωσε την περιοχή το βράδυ της Παρασκευής

Τμήμα της σκεπής ξηλώθηκε και «έκατσε» σε καλώδια του ηλεκτρικού ρεύματος. Τοίχοι έπεσαν δίπλα στην κούνια με το 1,5 ετών μωρό της οικογένειας. Επιπλα καταστράφηκαν. Ο Γιώργος Λιόσης βρισκόταν μέσα στο σπίτι του στη Βάρη, μαζί με την οικογένεια του όταν ο ανεμοστρόβιλος χτύπησε μέσα στη νύχτα.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» ο κ. Λιόσης περιέγραψε πως μέσα στην νύχτα έγινε αντιληπτή η μανία της φύσης με τον ανεμοστρόβιλο στην περιοχή, ο οποίος ξήλωσε την σκεπή του σπιτιού της εξαμελούς οικογένειας, τμήμα της οποίας βρέθηκε πάνω σε καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος. Μάλιστα, από την πτώση της σκεπής τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά ένα από τα μέλη της οικογένειας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο θερμοσίφωνας του σπιτιού, που παρασύρθηκε από τους ανέμους, δεν έχει εντοπιστεί που «προσγειώθηκε».

Προσωρινά η οικογένεια φιλοξενείται σε παρακείμενο σπίτι και τώρα ζητά την βοήθεια της Πολιτείας για να μπορέσει άμεσα να διορθώσει τις ζημιές εν μέσω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και να καταστεί εφικτή η επιστροφή της εξαμελούς οικογένειας στην εστία της.

Ειδήσεις σήμερα:

Πυροβολισμοί στο Γκάζι: βίντεο από την στιγμή της επίθεσης

Πόρτο Ράφτη: Ληστεία σε κοσμηματοπωλείο (βίντεο - ντοκουμέντο)

Βόλος: φονική παράσυρση γυναίκας από αυτοκίνητο