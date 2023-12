Παράξενα

Νίκος Χαλκιαδάκης: Ταξίδεψα σε 126 χώρες μέσα σε 10 χρόνια! (εικόνες)

Τι λέει για το ταξίδι με τις 25 ώρες πτήσης, την πόλη "στο τέρμα του κόσμου" που επισκέφθηκε, την περιοχή που ξεχώρισε και τις επόμενες εξορμήσεις του ανά τον πλανήτη.

Έχει καταφέρει να κάνει ένα μεγάλο όνειρό του, πράξη, ταξιδεύοντας μέχρι σήμερα σε 126 χώρες του κόσμου. Ο Νίκος Χαλκιαδάκης, o πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου, «βάζοντας πλώρη» να δει όσες περισσότερες ομορφιές μπορεί, αλλά και να ζήσει εμπειρίες, όπως εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ , περιδιαβαίνοντας την υφήλιο νιώθει ταξιδιώτης και όχι τουρίστας, καμαρώνοντας που η εκκίνηση του κάθε φορά, είναι όπως λέει, «από την πιο όμορφη χώρα του κόσμου, την Ελλάδα και τον πιο όμορφο τόπο, την Κρήτη».

«Ο στόχος μου είναι να δω όλο τον κόσμο. Οι χώρες είναι περίπου 200 και αυτή τη στιγμή έχω επισκεφθεί 126 και είμαι έτοιμος να συνεχίσω» εξηγεί ο κ, Χαλκιαδάκης, επισημαίνοντας ότι «ανάλογα την ήπειρο, υπάρχουν και δυσκολίες στην πρόσβαση, όπως είναι χώρες στην Αφρική ή χώρες όπως η Βόρεια Κορέα που προσδοκώ να βρεθεί τρόπος για να τις επισκεφθώ».

Τα ταξίδια του στον κόσμο, με στόχευση να επισκεφθεί όλες τις χώρες, ξεκίνησε όπως είπε πριν από περίπου δέκα χρόνια. Κάνει περίπου τέσσερα με πέντε μεγάλα ταξίδια το χρόνο και ένα μεγάλο μέρος του υπόλοιπου χρόνου, σκέφτεται τους επόμενους προορισμούς.

«Μου αρέσει να πηγαίνω σε ξένες χώρες, να βλέπω τόπους και εκεί να γνωρίζω ανθρώπους, να παρατηρώ θα έθιμά τους, να αφουγκράζομαι τον τρόπο με τον οποίο ζουν. Ίσως είναι ένας από τους πιο αυθεντικούς τρόπους για να "ανοίξει" το μυαλό σου, να απομακρυνθεί από το μικρόκοσμο που ζει και να δει τον κόσμο με άλλο μάτι» είπε ο Νίκος Χαλκιαδάκης.

Το τελευταίο του ταξίδι ήταν στην Παταγονία και στο Νησί του Πάσχα, ένα μεγάλο όπως τονίζει ταξίδι, αφού μόνο για να βρεθεί στο Νησί του Πάσχα χρειάστηκε να κάνει 25 ώρες πτήσης, καταφέρνοντας στο ίδιο ταξίδι να δει την Ουσουάια της Αργεντινής.

«Είναι επί της ουσίας η τελευταία πόλη του κόσμου, η Ουσουάια. Τέρμα κάτω γωνία, μου αρέσει να λέω, καθώς από κει και μετά είναι η Ανταρκτική. Μοναδική εμπειρία και εικόνες που δεν θα ξεχάσω σε όλη τη ζωή μου».

Σε ό,τι αφορά τον επόμενό του προορισμό, τον ερχόμενο Ιανουάριο, αυτός θα είναι η Κόστα Ρίκα και η Νικαράγουα, με την οποία ολοκληρώνει όπως τόνισε, τις επισκέψεις του στην Κεντρική Αμερική. «Μια σειρά από ταξίδια υπέροχα, τόπους καταπληκτικούς και εμπειρίες μοναδικές» όπως τις χαρακτηρίζει, συμπληρώνοντας ότι από κάθε ταξίδι ο άνθρωπος κρατάει μια εικόνα, μια εμπειρία. Από τα ταξίδια που έχει κάνει, όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, εκείνο που του έχει αφήσει εικόνες που θα μείνουν ανεξίτηλες στο χρόνο, είναι το ταξίδι στα νησιά Γκαλαπάγκος, που όποιος τα επισκεφθεί έχει την ευκαιρία να δει από κοντά, όπως σημείωσε, μια υπέροχη φύση και ζώα που ανθρώπινο μάτι δεν μπορεί να δει κάπου άλλου, όπως τη γιγάντια χελώνα και την πράσινη χελώνα των Γκαλαπάγκος, τον πιγκουίνο των Γκαλαπάγκος, κορμοράνους, ακόμη και θαλάσσια λιοντάρια.

«Σε κάθε άνθρωπο που λατρεύει να βλέπει ζώα, θα πρότεινα αυτό το ταξίδι» σημείωσε ο Νίκος Χαλκιαδάκης, ο οποίος στα ταξίδια του φροντίζει, όπως εξήγησε, προτιμάει να «ανακατεύεται» με τον κόσμο, και να βλέπει πώς ζουν την καθημερινότητα τους.

«Στα ταξίδια που κάνω μου αρέσει να μαθαίνω, να γνωρίζω ανθρώπους, να βλέπω έθιμα τους και συνήθειες τους» τόνισε ο κ. Χαλκιαδάκης, που συνηθίζει κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του, να διαμένει σε ξενοδοχεία όχι με πολυτέλεια, αλλά ξενοδοχεία που λόγω της θέσης τους, δίνουν τη δυνατότητα να δεις την καθημερινότητα, του τόπου που βρίσκεται. Όπως λέει, «Σίγουρα δεν χρειάζεται να πηγαίνει κανείς σε υπερπολυτελή ξενοδοχεία, για να περάσει όμορφα και να δει όσα θέλει να δει. Αυτό μειώνει τα κόστη και πολλαπλασιάζει τις ευκαιρίες, στο ταξίδι που κάνει, να είναι όντως ταξιδιώτης και παρατηρητής».

Το ταξίδι πάντως που αναμένει με λαχτάρα να κάνει μέσα στα επόμενα χρόνια με το γιο του, είναι στην Ανταρκτική, με την ελπίδα να μετατραπεί από ταξίδι «σε εμπειρία ζωής».

Από όσες περιοχές έχει επισκεφθεί, το Μπουένος Άιρες λέει ότι είναι από αυτές που ξεχώρισε, ενώ αν κάποιος τον ρωτούσε σε ποιο μέρος θα μπορούσε να ζήσει, αυτό θα ήταν το Σίδνεϊ της Αυστραλίας, που όπως σημείωσε «οι άνθρωποι είναι πολύ φιλικοί, ο καιρός καλός και η καθημερινότητα υπέροχη».

Ακόμη όμως κι αν καταφέρει να γυρίσει όλο τον κόσμο, η καρδιά του και το μυαλό του, όπως εξηγεί, είναι στην Ελλάδα και την Κρήτη, που όσα μέρη κι αν δει, είναι βέβαιος ότι αποτελούν το πιο όμορφο σημείο της υφηλίου.

«Η Ελλάδα είναι η πιο όμορφη χώρα του κόσμου, με διαφορά και η Κρήτη ο πιο υπέροχος τόπος. Τα προσφέρει όλα. Συνδυάζει το κλίμα, τους ανθρώπους και το γεωγραφικό καλός. Μπορείς να βρεις παραλίες, χιονισμένα βουνά, υπέροχο καιρό, τουριστικές υποδομές εκσυγχρονισμένες και ποιοτικές υπηρεσίες» είπε ο κ. Χαλκιαδακης, καταλήγοντας ότι «αν υπήρχε και η ορθή πολιτική στον τουρισμό, η χώρα μας θα μπορούσε να έχει ακόμη μεγαλύτερη δυναμική, ως ο καλύτερος προορισμός».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

