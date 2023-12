Πολιτική

Προϋπολογισμός: Φάμελλος: Δεν μας πείθετε ότι η Ελλάδα ευημερεί (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία για τον υπό ψήφιση προϋπολογισμό.

-

Με οξεία αντιπαράθεση πολιτικών αρχηγών συνεχίζεται η κοινοβουλευτική συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή, με τον επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΣΥΡΙΖΑ να βρίσκεται στο βήμα και να σημειώνει:

«Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Πρωθυπουργέ, Κυρίες και κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και κύριοι βουλευτές, παρακολουθώντας το τελευταίο τετραήμερο τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2024 διαπιστώσαμε την αγωνιώδη προσπάθεια των υπουργών και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας να πείσουν τους πολίτες της χώρας ότι η χώρα ζει μία μοναδική εποχή ευημερίας.

Όμως αυτή η προσπάθειά σας, που είναι προφανώς επιτελικά σχεδιασμένη σε όρους επικοινωνίας, έχει ένα δομικό πρόβλημα. Έρχεται σε πλήρη αντίθεση με αυτό που ζουν οι πολίτες. Όση προπαγάνδα και να χρησιμοποιείτε δεν μπορείτε να κρύψετε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα είναι η ακρίβεια, εξαιτίας της οικονομικής πολιτικής σας.

Το λένε ξεκάθαρα και όλες οι δημοσκοπήσεις. Όσο και να μαγειρέψει τα νούμερα ο κος Χατζηδάκης δεν μπορεί να κρύψει τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για πληθωρισμό απληστίας. Δηλαδή, δεν είναι αμιγώς εισαγόμενος, όπως προσπαθείτε να μας πείσετε! Αλλά είναι πληθωρισμός που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στα κέρδη των επιχειρήσεων. Και σε στρεβλώσεις της αγοράς που στηρίζετε, και όχι απλά ανέχεστε! Η τελευταία επίσκεψη στη ΔΙΜΕΑ του κ. Μητσοτάκη επιβεβαιώνει, τις ευθύνες σας για την κρίση ακρίβειας.

Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες πολίτες αλλά και η συντριπτική πλειοψηφία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στη χώρα μας τα βγάζουν όλο και δυσκολότερα πέρα. Αλήθεια, ποιος περίμενε τόσο γρήγορα μετά τις εκλογές με την περήφανη νίκη του 41% να ξεφτίσει και να καταρρεύσει το σενάριο της αριστείας και της επιτελικότητας και κυρίως της αξιοπιστίας του κ. Μητσοτάκη;

Στον Έβρο στη μεγαλύτερη καταγεγραμμένη πυρκαγιά της Ευρώπης από το 2000, σε ένα μοναδικό προστατευμένο οικοσύστημα, αλλά και στη Θεσσαλία στις πλημμύρες του daniel και του elias παρά τις προγνώσεις των επιστημόνων και τα σχέδια πλημμύρας που είχατε στα χέρια σας, κατέρρευσε κάθε αίσθημα ασφάλειας, θωράκισης και ανθεκτικότητας.

Στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην προσχεδιασμένη δολοφονική επίθεση των ακροδεξιών Κροατών χούλιγκαν, που διέσχισαν όλη την Ελλάδα με τις αστυνομικές αρχές απλό παρατηρητή αλλά και στο Ρέντη με τη δολοφονική επίθεση των οργανωμένων οπαδών κατά αστυνομικών και ενώ ο 31χρονος αστυνομικός δίνει μάχη ζωής, 1,5 χρόνο μετά τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού στη Θεσσαλονίκη, κατέρρευσε κάθε αξιοπιστία του κ. Μητσοτάκη, που μετά από κάθε μείζονα κρίση είτε ζητάει συγνώμη είτε επαναλαμβάνει εξαγγελίες αλλά επί της ουσίας δεν κάνει τίποτα δεν έκανε τίποτα από όσα είπε για την οπαδική βία, μόνο λόγια χωρίς στρατηγική. Η ίδια κατάρρευση προσδοκιών κυριαρχεί και στα ράφια των σουπερ μάρκετ στο λάδι, στα τυροκομικά και γενικά στα τρόφιμα, στις τιμές των καυσίμων αλλά και στις αναγγελίες πλειστηριασμών κατοικιών, που αυξάνονται, αφού ο κ.Μητσοτάκης επέλεξε πρόσφατα με νόμο, να συνεχίσει τα χατίρια μόνο στους servicers ενώ αναμένουμε 250.000 πλειστηριασμούς έως το 2026 χωρίς προστασία της α’ κατοικίας. Και αμέσως μετά επέλεξε να εισάγει, ένα οριζόντιο χαράτσι στους ελεύθερους επαγγελματίες, μικρομεσαίες ατομικές επιχειρήσεις και επιστήμονες, διαψεύδοντας κάθε προεκλογική του δέσμευση, όταν μας κατηγορούσε υποκριτικά ότι εμείς σχεδιάζουμε νέους φόρους.

Οφείλω να σημειώσω όμως ότι με το να βάλετε κεφαλικό φόρο στους ελεύθερους επαγγελματίες πετώντας κάθε ψηφιακό εργαλείο όπως το mydata στα σκουπίδια, αφαιρέσατε κάθε κίνητρο για την ουσιαστική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Και καταφέρατε η κοινωνία και κυρίως το προσφιλές σας -παλιότερα- κίνημα της γραβάτας να σας θεωρεί ψεύτη και ουδόλως εκσυγχρονιστή!

Βεβαίως, ο κ. Τσακλόγλου εξέθεσε την άποψή του και γι’ αυτό: να αλλάξουν δουλειά οι δικηγόροι.

Και αυτό δεν αλλάζει ότι επιπλέον ανακοινώσετε σήμερα, καταλαβαίνοντας ότι έχετε εκτεθεί και αποκαλυφθεί.

Όμως οφείλω να πω ότι αυτό που κατέρριψε κάθε έννοια αξιοπιστίας για την κυβέρνησή σας ήταν η απόφαση σας να απορρίψετε την πρόταση για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από τη Βουλή, που στηριζόταν στην πρόταση της ευρωπαϊκής εισαγγελικής αρχής για τη σύμβαση τηλεδιοίκησης των σιδηροδρόμων, που συνδέεται με το τραγικό δυστύχημα, το έγκλημα των Τεμπών! Πόσο μπορεί να εμπιστεύεσαι μία κυβέρνηση που από τη μία ομνύει στη δικαιοσύνη και από την άλλη όχι απλά αγνοεί αλλά απορρίπτει την πρόταση διερεύνησης που η ευρωπαία εισαγγελέας έστειλε στη Βουλή για ποινικές ευθύνες πρώην υπουργού της κυβέρνησης Μητσοτάκη; Στην περίπτωσή σας δεν ισχύει το “καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται”. Θα μου πείτε, μα τίποτα δεν πάει καλά σε αυτή τη χώρα;

Πάνε καλά τα υπερκέρδη. Στο ρεύμα, τα καύσιμα, στις τράπεζες, στις αλυσίδες τροφίμων, σε κάποιες εισηγμένες μεγάλες επιχειρήσεις. Πάνε καλά και οι ιδιωτικοποιήσεις. Δεν έφτανε η ΔΕΠΑ Υποδομών, ο ΔΕΔΔΗΕ, η ΔΕΗ. Προχωρήσατε πρόσφατα στην παραχώρηση μετοχών του κράτους στα ΕΛΠΕ. Και έχετε το νέο σχέδιο του 2024 συγχώνευσης και ιδιωτικοποίησης για όλες τις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης [οφείλω να σημειώσω ότι με το νερό έχετε εμμονή].

Πάνε καλά βέβαια και οι αμοιβές των εκλεκτών σας. Πρόσφατα είχαμε προκλητικές αυξήσεις στις απολαβές των διοικητών των νοσοκομείων, έως και 45%, αφού με νόμο νομιμοποιήσατε το ρουσφέτι στο δημόσιο, με προσωπική συνέντευξη. Ενώ για τους γιατρούς των νοσοκομείων, η κυρία Κεραμέως, μας είπε ότι οι χαμηλές αμοιβές αντισταθμίζονται από την εμπειρία της δουλειάς στο Δημόσιο.

Πράγματι μοναδική εμπειρία, να μην μπορείς να ζήσεις ως νέος επιστήμονας στη χώρα σου και να αναγκάζεσαι να φεύγεις στο εξωτερικό για να επιβιώσεις, ενώ το ΕΣΥ και η πατρίδα σου έχουν ανάγκη από τις γνώσεις σου!

Κύριε Μητσοτάκη, το έχουμε πει και άλλες φορές από αυτό το βήμα. Αυτό που προχωράτε με μεγάλη συνέπεια είναι ένα εκτεταμένο σχέδιο αδικίας μία εκτεταμένη αναδιανομή περιουσιών και εισοδήματος, όπου λίγοι γίνονται πλουσιότεροι και όλο και περισσότεροι συμπατριώτες μας θίγονται γιατί δεν έχουν πρόσβαση στο σύστημα εξουσίας.

Με ένα παράλληλο σχέδιο προπαγάνδας, επηρεασμού των ΜΜΕ και χειραγώγησης της κοινής γνώμης αλλά και αδιαφάνειας και υποβάθμισης των θεσμών, υποβάθμισης της ίδιας της νομοθέτησης αλλά και των ανεξάρτητων αρχών , του κράτους δικαίου και τελικά της ίδιας της δημοκρατίας μας.

Γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι για να περάσει ένα τέτοιο εκτεταμένο σχέδιο κλοπής περιουσιών, εισοδήματος και τους μέλλοντος των επόμενων γενιών πρέπει να μειώσετε κάθε αντίσταση, να αποδομήσετε τις αξίες της προόδου και της συλλογικότητας, να απαξιώσετε την πολιτική.

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, για να επιστρέψω όμως και στα θέματα του προϋπολογισμού, η ακατάσχετη θριαμβολογία, για την πορεία της ελληνικής οικονομίας είναι επικίνδυνη γιατί κρύβετε με κομματική υστεροβουλία και τα λάθη της χρεωκοπίας σας και τον κόπο και το κόστος του ενάρετου κύκλου σωτηρίας που ανέλαβε και υλοποίησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί η αλλαγή στο μακροοικονομικό επίπεδο, η αύξηση του ΑΕΠ και η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, είναι αποτέλεσμα και της συμφωνίας που πέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ, ώστε μετά το 2018 και την έξοδο από τα μνημόνια η Ελλάδα να έχει ρυθμισμένο το δημόσιο χρέος της, καθαρό διάδρομο δεκαπενταετίας και φθηνότερο από ποτέ κόστος δανεισμού στις αγορές. Κρύβετε το κοινωνικό και οικονομικό κόστος της χρεωκοπίας σας με κίνδυνο να μας πάτε στον ίδιο γκρεμό, για να αποπροσανατολίσετε τη δημόσια συζήτηση.

Ο κ. Χατζηδάκης εδώ και μέρες, επαναλαμβάνει μονότονα τα ίδια νούμερα που ο ίδιος επιλέγει για να φτιάξει τη «μαγική εικόνα» της Ελλάδας 2.0 του κ. Μητσοτάκη. Όμως το ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους το 2022 είναι 38 δις ευρώ χαμηλότερα από αυτό του 2009. Το Εργατικό δυναμικό 312.000 λιγότεροι, 104.000 περισσότεροι άνεργοι.

Μα λέει ο κ. Χατζηδάκης: Τώρα εξάγουμε! Όμως τα πραγματικά στοιχεία (Eurostat) λένε ότι σε σταθερές τιμές οι εξαγωγές το 2022 αυξήθηκαν οριακά, μόλις 3,5% σε σχέση με το 2019. Όμως οι εισαγωγές αυξήθηκαν 17,2%. Το έλλειμμα συναλλαγών μεγαλώνει! Λέει ο κ. Χατζηδάκης, έχουμε επενδύσεις! Όμως, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, στην τετραετία του κ. Μητσοτάκη το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης των επενδύσεων οφείλεται στις κατοικίες και στις άλλες κατασκευές, ενώ στις ξένες επενδύσεις βρίσκουμε κυρίως εξαγορές & την αγορά των κόκκινων δανείων ενώ την τελευταία χρονιά, κρίσιμοι παραγωγικοί τομές επενδύσεων παρουσιάζουν πτώση. Ακόμα και το Ταμείο Ανάκαμψης, που θα έπρεπε να είναι μία μεγάλη ευκαιρία, γίνεται μία μεγάλη χαμένη ευκαιρία.

Έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2023 το πραγματικό ποσοστό απορρόφησης των συνολικών πόρων ανέρχεται μόλις σε 8%.

Οι λιμνάζοντες πόροι υπολογίζονται στα 4,5 δισ. ευρώ, ενώ οι πραγματικές πληρωμές αφορούν μόλις 2,5 δισ. ευρώ.

Το 85,9% του συνολικού ποσού των δανείων αντιστοιχεί σε 63 δάνεια τα οποία έχουν λάβει μόλις 36 εταιρείες/όμιλοι.

Άρα είναι εκτός η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα

Και στην τελευταία γραμμή άμυνας σας τον τουρισμό οφείλουμε να χτυπήσουμε και εδώ το καμπανάκι γιατί μειώνουμε ως χώρα το δυναμικό της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Και το παράδειγμα της Μυκόνου και της υπερκατανάλωσης φέρουσας ικανότητας ναρκοθετεί και το τουριστικό προϊόν και την αειφορία. Από την άλλη ακούμε από τον κ. Μητσοτάκη ότι η κλιματική κρίση θα φέρει ευκαιρίες για τον τουρισμό λόγω της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου. Χρειάζεται σίγουρα το ξανασκεφθεί μετά τις φετινές καταστροφές. Οι πρόσφατες κρίσεις ανέδειξαν και ένα μεγάλο πρόβλημα ανθεκτικότητα. Στην πανδημία ήμασταν σε μια από τις χειρότερες θέσεις της Ευρώπης, με 40% περισσότερους νεκρούς από την Πορτογαλία. Αντί να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους που είχαμε στη διάθεσή μας για το ΕΣΥ καταλήξαμε με ένα απόλυτα αποδιοργανωμένο ΕΣΥ. Με την Ελλάδα 18η στους 21 στα ποσοστά δαπανών για την υγεία στα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης. Με πυροσβέστες για οδηγούς στο ΕΚΑΒ! Παρά τις υποσχέσεις του κ. Μητσοτάκη, οι δαπάνες για την υγεία απέχουν ως ποσοστό του ΑΕΠ 1,5% (6,7% -8,2%) του μ.ο. της Ευρωζώνης. Ένας στους 4 , το 25% των πολιτών, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, δεν έλαβαν την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που χρειάστηκαν το 2022, και όταν ο συγκεκριμένος δείκτης το 2018, παρά τα μνημόνια και τους περιορισμούς ήταν στο 10,4%.

Δεν είναι ευημερία όταν το ποσοστό του πληθυσμού που δεν μπορεί να κάνει εξετάσεις για οικονομικούς λόγους είναι 4πλάσιο της Ευρώπης, σύμφωνα με τη EUROSTAT.

Αλλά και στην παιδεία τα πράγματα δεν είναι καλύτερα: Είμαστε και εδώ 2% κάτω στους πόρους παιδείας ως ποσοστό του ΑΕΠ σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ενώ αντίστοιχα το ιδιωτικό κόστος και στην παιδεία αυξάνεται άρα πολλαπλασιάζονται και οι διακρίσεις και οι ανισότητες. Αυτή είναι η απόκλιση από την Ευρώπη που σας λέμε. Πόσο ευχαριστημένοι αισθάνεστε σε μία κοινωνία που εξαιτίας των πολιτικών σας όλο και περισσότεροι και περισσότερες αποκλείονται από την πρόσβαση στην υγεία και στην παιδεία λόγω εισοδήματος;

Κυρίες και κύριοι βουλευτές, αυτά είναι προβλήματα άδικης και μεροληπτικής πολιτικής, που έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν της χώρας μας από συντηρητικές κυβερνήσεις.

Όμως πλέον έχουμε και νέα προβλήματα που δημιουργεί η ενεργειακή και κλιματική μετάβαση. Από τη μια μεριά η ενεργειακή κρίση μας στοίχισε πολλά δισεκατομμύρια, αλλά και η έλλειψη θωράκισης πχ πρόληψης στη Δαδιά και στην Θεσσαλία αποτύπωσε και δημοσιονομικό κόστος δισεκατομμυρίων, πέρα από το κόστος ζωών, περιουσίας και περιβάλλοντος. Και όλα αυτά και λόγω του πολιτικού σας ελλείμματος και επιλογών σας.

Αντί η κυβέρνηση να αναβαθμίσει τα επιστημονικά εργαλεία στο τελευταίο νομοσχέδιο επέλεξε να τιμωρήσει τους επιστήμονες που τόλμησαν να παρουσιάσουν μετεωρολογικές προγνώσεις και δεδομένα επιστημονικά. Σκοταδιστικές επιλογές!

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το έχουμε πει, όλα είναι θέμα επιλογών. Η κυβέρνηση επέλεξε το συγκεκριμένο δημοσιονομικό χώρο. Η κυβέρνηση επέλεξε να αφήνει την κοινωνία απροστάτευτη απέναντι στην ακρίβεια. Η κυβέρνηση επέλεξε τα προκλητικά υπερκέρδη και χαμηλότατη φορολογία ειδικά στα μερίσματα. Η κυβέρνηση επέλεξε να μην μειώνει τους έμμεσους φόρους, συνεχίζοντας στην οδό της εισπρακτικής εκμετάλλευσης της ακρίβειας. Η κυβέρνηση επέλεξε να μην παρέχει κανένα ουσιαστικό μέτρο ενίσχυσης μισθών και συντάξεων, γιατί δεν είναι αύξηση αλλά επίδομα τα 70 ευρώ μικτά για την πλειοψηφία των υπαλλήλων του δημοσίου και το 3% αύξηση στις συντάξεις που έχουν εξανεμιστεί από τον πληθωρισμό στα βασικά αγαθά και ιδίως στα τρόφιμα.

Τα νούμερα σας διαψεύδουν η κυβέρνηση Μητσοτάκη έκανε ρεκόρ 27ετίας στους φόρους. Το 2022 ανήλθαν στο 29% του ΑΕΠ. Από τους φόρους, οι έμμεσοι φόροι αποτελούν το 65%, τα έσοδα από ΦΠΑ έχουν αυξηθεί κατά 40% - 7 δις από το 2021. Οι Έλληνες, μαζί με τους Βούλγαρους είναι οι φτωχότεροι στην ΕΕ. Εργάζονται τις περισσότερες ώρες την εβδομάδα και έχουν τη χαμηλότερη ποιότητα εργασίας. Το διαθέσιμο εισόδημα μειώθηκε ήδη 2% μεταξύ 2021 και 2022. Η αποταμίευση των νοικοκυριών μειώθηκε γιατί ο κόσμος προσπαθεί με κάθε τρόπο να τα βγάλει πέρα και ιδίως η ακρίβεια σαρώνει. Συνολικά στα τρόφιμα, η χώρα μας το 2022 είχε 5,5% υψηλότερες τιμές απ’ ότι η ΕΕ. Κάνουμε πρωταθλητισμό σε ακρίβεια στο γάλα, στα τυριά και στα αυγά. Δεύτεροι ακριβότεροι και στις τηλεπικοινωνίες, 53,5% πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ. Αυτή είναι αλήθεια η ψηφιακή Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη;

Ο πραγματικός μισθός, σε όρους ενός αντιπροσωπευτικού «καλαθιού» αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ του Β’ τριμήνου 2023 και του α’ τριμήνου του2021, έχει μειωθεί 8%. Αυτή είναι η πραγματικότητα που ζουν όλοι οι πολίτες: Παραμένουμε πρώτοι και τον Οκτώβριο του 2023 σε πληθωρισμό τροφίμων στην ΕΕ (10.3%).

Πρώτοι στα έξοδα στέγασης (πάνω από 40% του εισοδήματος των νοικοκυριών, με νοίκια που φτάνουν τιμές χωρών με πολλαπλάσιο μέσο μισθό). Ακόμα και το «Εξοικονομώ-Ανακαινίζω για Νέους» είχε αιτήσεις για απορρόφηση μόλις του 30% του προϋπολογισμού του.

Πρώτοι σε τιμές ενέργειας και καυσίμων (ακριβότερη βενζίνη στην ΕΕ σε όρους αγοραστικής δύναμης). Πρωταθλητισμός και στη χονδρεμπορική ρεύματος, όπου και το 2023 κάνουμε πρωταθλητισμό, είμαστε 4οι ακριβότεροι μέχρι σήμερα. Και σας θυμίζω τον πρωταθλητισμό στο κόστος ρεύματος το 2022 και τις πρωτιές στην ακρίβεια χονδρεμπορικής. Νέοι πειραματισμοί με τα πολύχρωμα τιμολόγια του κ. Σκυλακάκη, τα οποία όχι μόνο περιέχουν ρήτρα αναπροσαρμογής αλλά με πολύπλοκες εξισώσεις αφήνουν μονά ζυγά εκτεθειμένο τον καταναλωτή. Αλλά εξασφαλίζουν και πάλι τα υπερκέρδη των εταιρειών ρεύματος. Η ασφυξία της κοινωνίας και της αγοράς επιβεβαιώνεται από την αύξηση ληξιπρόθεσμου υπολοίπου στην ΑΑΔΕ μεταξύ Ιουλίου 2023 και Ιουλίου 2020 κατά 4,3 δις για φυσικά πρόσωπα και κατά 2,5 δις για νομικά πρόσωπα.

Κατά τα άλλα υπερκέρδη στα διυλιστήρια, το 2022 2,6 δις ευρώ, φορολογήσατε μόλις 630 εκατ. Ευρώ και με έκπτωση φόρου. Και το 2023, νέα υπερκέρδη 1,2 δις ευρώ, τα οποία επιλέξατε να μη φορολογήσετε καθόλου!

Αλλά και στις τράπεζες, που κλείνουν υποκαταστήματα με ελλείμματα στην εξυπηρέτηση των πολιτών ειδικά στην περιφέρεια πρόφτασαν το 2022 να έχουν υπερκέρδη συνολικά 3,6 δις ευρώ μετά φόρων και ήδη για το πρώτο ενιάμηνο 2023, 2,83 δις ευρώ καθαρά κέρδη στις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Ενώ έχουμε από τις μεγαλύτερες ψαλίδες επιτοκίων καταθέσεων και δανεισμού στην ευρωζώνη και κόστος δισεκατομμυρίων από την αποεπένδυση του ΤΧΣ που πρέπει να συζητηθεί στη Βουλή αλλά για ρευστότητα για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα ούτε λόγος.

Ίδιο το σκηνικό και στις εταιρείες ρεύματος στην ηλεκτροπαραγωγή υπερκέρδη 2,2 δις μέχρι Ιούνιο 2022 εισπράχθηκαν μόλις 340 εκατ. προμήθεια, υπερκέρδη άνω του 1 δις, δεν έχετε εισπράξει τίποτα ακόμη αλλά και στους Servicers στη Διαχείριση κόκκινων δανείων μαθαίνουμε για τζίρους προμηθειών εκατοντάδων εκατομμυρίων. Από αυτά τα κέρδη σχεδόν τίποτα δεν φτάνει στους εργαζόμενους. Σωρευτικά μεταξύ τετάρτου τριμήνου 2019 και πρώτου τριμήνου 2023, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ, τα επιχειρηματικά κέρδη στην Ελλάδα αυξήθηκαν 16%, ενώ το κόστος εργασίας μόνο 7%. Αλλά κάνουμε ρεκόρ 15ετίας στις διανομές μερισμάτων από τις εισηγμένες, συνολικά 2,8 δισ. ευρώ, με το 80% να αφορά μόλις 7 εταιρείες.

Και παρότι άλλες χώρες κινούνται προς την κατεύθυνση φορολόγησης των υπερκερδών , εσείς τα στηρίζετε [η Σλοβενία επέβαλε έκτακτη εισφορά από τις τράπεζες].

Κυρίες και κύριοι βουλευτές, επιτρέψτε μου να εντοπίσω ακόμα μία αδικία αλλά και σοβαρή αδυναμία της κυβερνητικής πολιτικής σε μία περίοδο που η πολιτεία οφείλει να έχει σχέδιο και να ενεργοποιεί πόρους, και δεν αναφέρομαι μόνο στους οικονομικούς. Η ΝΔ κάνει ότι μπορεί για να μην έχει ισχυρή αυτοδιοίκηση και να υποθηκεύσει την περιφερειακή ανάπτυξη.

Αντί να προχωρήσουμε σε μία θαρραλέα συζήτηση για τη φορολογική αποκέντρωση, αντί να διεκδικήσουμε δυνατή και υπεύθυνη αυτοδιοίκηση με ισχυρό δημοκρατικό προγραμματισμό, στο πλαίσιο των κατευθύνσεων και του ΟΗΕ και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, ο Κ. Μητσοτάκης καθυστερεί όλα τα εργαλεία σχεδιασμού (πχ, προσαρμογής και πολεοδομικού σχεδιασμού), οι ΟΤΑ παραμένουν οι φτωχοί συγγενείς απόλυτα εξαρτώμενοι από το κεντρικό σύστημα εξουσίας και δεν εφαρμόζονται ούτε σήμερα οι προβλέψεις του Καλλικράτη, με αποτέλεσμα να έχουμε στον Π/Υ έλλειμμα 735 εκατ. Ευρώ σε σχέση με τα έσοδα που θα έπρεπε να έχουν οι ΟΤΑ από το ποσοστό ΦΠΑ, Φόρου Εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ.

Κυρίες και κύριοι βουλευτές η πολιτική του κ. Μητσοτάκη δεν είναι μονόδρομος. Απέναντι στους υψηλούς έμμεσους φόρους υπάρχει η πρότασή μας για δίκαιη φορολόγηση υπερκερδών και μείωση των έμμεσων φόρων. Απέναντι στις υψηλές τιμές ενέργειας σε ρεύμα και καύσιμα, υπάρχει η δυνατότητα της ρυθμιστικής παρέμβασης του κράτους και της οριοθέτησης του συντελεστή κέρδους. Απέναντι στην ασυδοσία της αγοράς που αυτορυθμίζεται προς όφελός της εμείς μιλάμε για μία ισχυρή πολιτεία, με σύγχρονους ελεγκτικούς μηχανισμούς, στήριξη στο καταναλωτικό κίνημα και μία πολιτεία που προλαμβάνει αλλά και λαμβάνει μέτρα για τα καρτέλ και τις κερδοσκοπικές πρακτικές. Που αντιμετωπίζει τις διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας και το έλλειμμα των συναλλαγών με στήριξη της εγχώριας παραγωγή, σχεδιασμό οικονομίας και παραγωγική ανασυγκρότηση.

Που αντιμετωπίζει τις αβεβαιότητες στην υγεία και στο περιβάλλον με ενίσχυση της πολιτείας που δεν αφήνει κανένα μόνο του.

Που χρηματοδοτεί την πρόληψη που έχει και μικρότερο δημοσιονομικό αποτύπωμα, όπως αποδείχθηκε τραγικά στη Δαδιά και στη Θεσσαλία.

Και που θα αντιμετωπίζει το brain drain, το δημογραφικό πρόβλημα και τις ελλείψεις επιστημονικού δυναμικού με στήριξη της έρευνας, της καινοτομίας, ουσιαστική αύξηση των μισθών και στήριξη του δικαιώματος των νέων ζευγαριών να έχουν τη δική τους οικογένεια και τη δική τους προκοπή.

Γιατί αυτό που στερείτε από τα νέα παιδιά είναι η προοπτική, η δυνατότητα να προκόψουν, με τις δυνάμεις τους και χωρίς κομματικές πλάτες.

Γιατί έτσι καταστρέφετε τα όνειρα και υποθηκεύετε τις επόμενες γενιές και τη χώρα μας.

Ο γενικός μας εισηγητής, ο Νίκος Παππάς, και όλη η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. κατέθεσαν πλεόνασμα προτάσεων και παρεμβάσεων. Η δική μας πρόταση πχ για το διαθέσιμο εισόδημα είναι η:

αύξηση του κατώτατου μισθού στα 900 ευρώ με τιμαριθμική αναπροσαρμογή,

επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων,

10% αύξηση των μισθών του δημοσίου,

επαναφορά 13ης σύνταξης,

αύξηση 7,5% στους συνταξιούχους ανεξαρτήτως ύπαρξης προσωπικής διαφοράς.

μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα

μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα στο 6% (0% για παιδικές τροφές, γάλα, ψωμί).

Στο φορολογικό:

αφορολόγητο στις 10 χιλ. ευρώ για όλους με ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό για τις επιχειρήσεις.

κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για όλους.

ενιαία προοδευτική φορολόγηση φυσικών προσώπων αλλά και επιχειρήσεων για να ελαφρυνθούν οι μικρότερες

Για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορία προτείνουμε διαγραφή μέρους της βασικής οφειλής και 120 δόσεις για την αποπληρωμή του υπολοίπου. Με προστασία της α’ κατοικίας, της επαγγελματικής στέγης, της αγροτικής γης. Και ενεργό ρόλο για την Αναπτυξιακή Τράπεζα στη διαχείριση των κόκκινων δανείων.

Πάνω από όλα όμως καταθέτουμε την πρόταση για ένα άλλο αναπτυξιακό και παραγωγικό μοντέλο. Και μας κάνει εντύπωση ότι παρά τα μεγάλα λόγια τα μεγάλα ψεύτικα πράσινα λόγια του κ. Μητσοτάκη όλο και περισσότερο μένουν πίσω οι απαραίτητες μεγάλες μεταρρυθμίσεις της πράσινης ανάπτυξης. Αντί για χωροταξικό σχεδιασμό με προστασία της βιοποικιλότητας έχουμε καταδίκη από την ΕΕ για τις περιοχές Natura 2000. Αντί για κυκλική οικονομία χωρίς πλαστικά μιας χρήσης έχουμε σκάνδαλα στην ανακύκλωση και υποχώρηση στη λειτουργία της αγοράς. Αντί για ΑΠΕ και ενεργειακές κοινότητες έχουμε ολιγοπώλια, κατάργηση των προτεραιοτήτων για Ενεργειακές Κοινότητες, απουσία ηλεκτρικών δικτύων και χώρου για συνδέσεις ΑΠΕ, απουσία έργων αποθήκευσης και πράσινη ενέργεια που πετιέται στη θάλασσα. Η Ελλάδα μένει πολύ πίσω στην ηλεκτροκίνηση και ακόμα πιο πίσω μένουν οι λιγνιτικές περιοχές, που βιώνουν μία βίαιη και άδικη μετάβαση ανεργίας. Και όλα αυτά ενώ η διάσκεψη COP 28 παρά τους πανηγυρισμούς δεν τόλμησε να αναφερθεί στην σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων που ζητούσαν οι επιστήμονες, παρά σε μία ασαφή μετάβαση…

Και η Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη δεσμεύεται για πολλές δεκαετίες στο φυσικό αέριο, ανθρακικό, ορυκτό και εισαγόμενο.

Κυρίες και κύριοι βουλευτές, σε αυτές τις συνθήκες οφείλουμε να διατυπώσουμε την πλήρη αντίθεσή σας με την ασκούμενη πολιτική. Σε μία εποχή μεγάλων αβεβαιοτήτων (Ουκρανία, Γάζα) πανδημία, Κλιματική κρίση χρειαζόμαστε μία ισχυρή και σύγχρονη πολιτεία, με σχέδιο κυρίως αναπτυξιακό, ένα αναπτυξιακό κράτος, αλλά και κοινωνικό. Αλλιώς κινδυνεύουμε όχι μόνο με νέες μεγάλες ανισότητες αλλά με ήττα της κοινωνίας μας. Σε αυτά τα μεγάλα ερωτήματα η λογική του ατομισμού απέναντι στην συλλογικότητα και ο νόμος του ισχυρού που έχει επιλέξει η σημερινή κυβέρνηση δεν δίνει απαντήσεις.

Η απάντηση οφείλει να δοθεί από τον προοδευτικό άξονα της πολιτικής που πάντα στα δύσκολα βγάζει το φίδι από την τρύπα. Και οφείλω να είμαι ειλικρινής προς την προοδευτική αντιπολίτευση. Χρειαζόμαστε πολιτικές και κοινωνικές συμμαχίες. Η απάντηση δεν μπορεί να είναι η αριστερή αυθεντία και ο πολιτικός σκαντζόχοιρος της αριστερής καθαρότητας, που ρίχνουν νερό στο μύλο του κ. Μητσοτάκη, εφόσον δεν αναγνωρίζουν τη δυνατότητα συμμαχιών για να βελτιώσουμε τη ζωή, το εισόδημα, την εργασία, την υγεία, την παιδεία και πάνω από όλα τη δημοκρατία μας. Γιατί δεν υπερασπίζεται τα συμφέροντα της κοινωνίας όποιος δεν μπορεί να συμβάλει σε μία προοδευτική διέξοδο με όρους πολιτικής σύγκλισης και ενότητας.

Ούτε η απάντηση μπορεί να είναι η διεκδίκηση του ποιος θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση ή του βολικού δικομματισμού, με υπόκλιση στο νεοφιλελευθερισμό και στην απαξίωση της πολιτικής που μας έφερε στη χρεωκοπία και τα μνημόνια.

Οι μεγάλες κρίσεις του κλίματος και της δημοκρατίας που ζούμε απαιτούν συνεργασίες και μία νέα κοινωνική συμφωνία, με προγραμματικό κυβερνητικό μεταρρυθμιστικό πλαίσιο και μία νέα συμφωνία Δημοκρατίας. Αλλά απαιτούν και μία άλλη Ευρώπη. Πλησιάζοντας στις ευρωεκλογές βλέπουμε μία Ευρώπη που δεν μπορεί να αρθρώσει λόγο και πολιτική για την εξωτερική πολιτική ακόμα και στα σύνορά της. Αδυνατεί να δώσει ένα ισχυρό μήνυμα για την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο στην Ουκρανία και την κατάπαυση πυρός στη Γάζα όπου έχουμε χιλιάδες νεκρούς αμάχους. Δεν μπορεί να υποστηρίξει μία δίκαιη συμφωνία μετανάστευσης και ασύλου και ένα πλαίσιο προστασίας των συνόρων που να βασίζεται στο διεθνές δίκαιο, ώστε να μην έχουμε νέα Πύλο και νέα Λαμπεντούζα. Δεν μπορεί να υποστηρίξει τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είδαμε πώς ξεπάγωσαν τα 10 δις στην Ουγγαρία του Όρμπαν. Δεν μπορεί η ΕΕ ούτε καν να βρει λύση για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και κυρίως για την αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας ώστε να μην ξαναγυρίσουμε στη λιτότητα. Παραμένει εγκλωβισμένη στα οικονομικά συμφέροντα των πολυεθνικών ολιγοπωλίων που δεν έχουν πατρίδα. Σε όλα αυτά οφείλουμε να δώσουμε σύγχρονες και προοδευτικές απαντήσεις.

Πώς μπορούμε όμως, όταν η εξωτερική πολιτική είναι όμηρος των εσωκομματικών παιχνιδιών και ισορροπιών της Νέας Δημοκρατίας; Ποιος άνοιξε τον δρόμο άραγε για να επιτίθεται σήμερα ο κ Σαμαράς; Ποιος καθιέρωσε έναν κυρίαρχο δημόσιο λόγο όπου όποιος ασκεί κριτική στα ελληνοτουρκικά, στα εξοπλιστικά ή στηρίζει τις Πρέσπες θεωρείται "εθνική εξαίρεση" ή θυμίζει Ερντογάν. Ο κ Μητσοτάκης τα έλεγε αυτά τόσα χρόνια. Και σε αυτά πατάει ο κ Σαμαράς. Είναι απαράδεκτο η Ελλάδα να είναι εγκλωβισμένη στα αδιέξοδα αυτής της πολιτικής. Να καθυστερούν τα 3 μνημόνια συνεργασίας με τη Βόρεια Μακεδονία, που συνδέονται με την προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων και τα συμφέροντα της χώρας μας. Ποιο κύρος έχετε στην ΕΕ όταν μιλάτε μετά για ενταξιακή διαδικασία; Όπως είναι απαράδεκτο να μπαίνουν από εσάς επί της αρχής ενστάσεις για την προώθηση του ελληνοτουρκικού διαλόγου ή η πρόσφατη διαφωνία στην τροπολογία για τους μετανάστες που παρότι ελλιπής αποδεικνύει ακόμα ένα από τα λάθη και την υποκρισία της πρώτης διακυβέρνησης Μητσοτάκη.

Είναι προφανές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, με την ευθύνη της αξιωματικής αντιπολίτευσης της χώρας καταψηφίζει έναν ακόμη άδικο προϋπολογισμό με οφέλη για τους λίγους, ψίχουλα επιβίωσης για τους πολλούς. Αλλά κυρίως ένα προϋπολογισμό που αντί να μειώνει τις ανισότητες, τις διευρύνει και υποθηκεύει το μέλλον της χώρας. Έναν προϋπολογισμό που εκφράζει ένα δήθεν πολυδιάστατο εκσυγχρονισμό, που τελικά το μόνο που αφορά είναι την ιδιωτικοποίηση λειτουργιών του κράτους.

Από τον προϋπολογισμό του 2024 θα υπερψηφίσουμε τις αμυντικές δαπάνες. Παρά τις σοβαρές ενστάσεις μας για την κυβερνητική πολιτική. Γιατί προτεραιότητα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ήταν πάντα και είναι η αμυντική θωράκιση της χώρας και η επαρκής άμυνα. Είναι αυτονόητο πως στηρίζουμε το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων. Άλλωστε εμείς σε πάρα πολύ δύσκολες δημοσιονομικά συνθήκες ξεκινήσαμε ξεκίνησε το πρόγραμμα της αναβάθμισης των F-16, τις διαπραγματεύσεις για τις φρεγάτες Belharra και το πρόγραμμα παραλαβής των υποβρυχίων 214. Όμως ξεκαθαρίζουμε ότι ο Προγραμματισμός των αμυντικών δαπανών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον σχεδιασμό των επιτελείων. Η προμήθεια και η τεχνική υποστήριξη πρέπει να στηρίζεται σε διαφανείς συμβάσεις και όλα τα προγράμματα απαιτείται να ενισχύουν την εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Γιατί η αμυντική βιομηχανία δε συνδέθηκε τα προγράμματα που υλοποιούνται από την Κυβέρνηση της ΝΔ. Και να μην υποτιμάται το ισχυρότερο όπλο της χώρας, το ανθρώπινο δυναμικό των Ενόπλων Δυνάμεων. Και σας υπενθυμίζουμε ότι η εθνική ασφάλεια δεν συνάδει με ένα εκτεταμένο κύκλωμα παρακολουθήσεων του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, άλλων Αρχηγών, του Σύμβουλου Εθνικής Ασφαλείας και του υπεύθυνου για τα εξοπλιστικά προγράμματα.

Ο προϋπολογισμός της Νέας Δημοκρατίας για μια ακόμη φορά κινείται σε μνημονιακά απόνερα, τα οποία βλέπουμε και στην πρακτική του κοινωνικού αυτοματισμού την οποία επιχειρήσατε, για μια ακόμη φορά και με το φορολογικό νομοσχέδιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ως αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας, πιστεύει ότι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, όλοι μας, αξίζουμε καλύτερα. Αξίζουμε και δικαιούμαστε μια Πολιτεία με σχέδιο, που θα υπηρετεί τα συμφέροντα της κοινωνίας και όχι των λίγων. Και αυτό μπορεί να το υπηρετήσει μόνο μια προοδευτική κυβέρνηση. Με στόχο την πραγματική μείωση των ανισοτήτων με περισσότερη δικαιοσύνη. Αυτοί οι στόχοι απαιτούν μία μεγάλη πολιτική αλλαγή στη χώρα μας. Εμείς για αυτή εργαζόμαστε».

Ειδήσεις σήμερα:

Πυροβολισμοί στο Γκάζι: βίντεο από την στιγμή της επίθεσης

“I LOVE Σου Κου” - Αρναούτογλου: το “ανθρωπάκι”, το “κρυφό” βίντεο για τον γιό του και η εκπομπή που αγαπά (βίντεο)

Προϋπολογισμός 2024: Οι 21 αλλαγές σε συντάξεις, μισθούς, φόρους