Πολιτική

Κασσελάκης για Γεραπετρίτη: Δεν περιμένω να υποκλιθεί στην τέχνη, τουλάχιστον ας την αφήσει στην ησυχία της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση να "κατέβει" η ροζ Ελληνική σημαία στο Γενικό Προξενείο της Νέας Υόρκης. "Πυρά" Στέφανου Κασσελάκη στον Γιώργο Γεραπετρίτη.

-

«Η τέχνη επιτρέπεται να ‘παίζει' ακόμη και με τα χρώματα των εθνικών συμβόλων, όταν θέλει να μεταφέρει ένα μήνυμα -από την αντίθεσή της στον ρατσισμό μέχρι την ενδοοικογενειακή βία», σημειώνει ο Στέφανος Κασσελάκης με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχετικά με την απόφαση να "κατέβει" η ροζ ελληνική σημαία από το Γενικό Προξενείο της Νέας Υόρκης.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ τονίζει ότι «αντίθετα, η εξωτερική πολιτική της χώρας μας δεν επιτρέπεται να παίζει με τα εθνικά θέματα ‘υποκλινόμενη' -κυριολεκτικά και μεταφορικά- διότι αυτό είναι που προσβάλλει στην πράξη τα εθνικά μας χρώματα».

Ο κ. Κασσελάκης συνοδεύει την ανάρτηση του με φωτογραφία από ένα «διάσημο έργο τέχνης, που δημιουργήθηκε πριν από 33 χρόνια» (σ.σ. πρόκειται για έργο του Ντέιβιντ Χάμονς, με τίτλο African-American Flag, όπου τα χρώματα της σημαίας των ΗΠΑ αντικαταστάθηκαν με κόκκινο, πράσινο και μαύρο). «Δεν περιμένω από τον κ. Γεραπετρίτη να υποκλιθεί μπροστά στην τέχνη, αλλά τουλάχιστον ας την αφήσει στην ησυχία της», σχολιάζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Τι συμβολίζει η ροζ σημαία

Πρόκειται πάντως για το έργο «Ενοχή της Γειτονιάς», που πραγματεύεται τα φαινόμενα της γυναικοκτονίας και της ενδοοικογενειακής βίας.

Όπως αναφέρεται επεξηγηματικά, «το έργο τέχνης δημιουργείται από σεντόνια–δωρεές γυναικών που ζουν στην Ελλάδα. Αυτές οι γυναίκες έχουν φαινομενικά λίγα κοινά πράγματα, αλλά όλες έχουν ξαπλώσει σε αυτά τα σεντόνια απελπισμένες και φοβισμένες».

Στην πραγματικότητα δηλαδή, το έργο, που είναι μία ελληνική σημαία φτιαγμένη από τέτοια σεντόνια, είναι συμβολικά βαμμένο ροζ για να αναδείξει ακριβώς το αιματηρό πρόβλημα που βιώνουν χιλιάδες γυναίκες, με την ενδοοικογενειακή βία.