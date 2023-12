Πολιτική

Τροπολογία για Μεταναστευτικό – Τσιόδρας: Δεν θα έχουμε άλλες απώλειες

Ο διευθυντής του γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για την τροπολογία για το μεταναστευτικό που ψηφίζεται σήμερα.

«Αυτοί έχουν συμπληρώσει τρία χρόνια στην Ελλάδα κι έχουν εργασία, μπορούν να πάρουν άδεια παραμονής. Είναι εφάπαξ ρύθμιση, για όσους μέχρι τον Νοέμβριο ήταν τρία χρόνια εδώ», εξήγησε ο διευθυντής του γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ότι, η τροπολογία που ψηφίζεται σήμερα αφορά όσους μέχρι τον περασμένο Νοέμβριο είχαν κλείσει τρία χρόνια στην Ελλάδα και όχι όσους θα έρθουν αργότερα.

«Τα επτά χρόνια για την αίτηση της άδειας παραμονής, δεν αλλάζουν», διευκρίνισε και για την τροπολογία τόνισε ότι, «πρέπει να έχουν κάποιο στοιχεία είτε διαβατήριο, κάποια αίτηση, κάποιο έμβασμα, αίτηση ασύλου που να φαίνεται πως ήρθαν στην Ελλάδα πριν από τρία χρόνια και να εργάζονται τώρα», εξήγησε και συμπλήρωσε πως, «υπάρχουν διάφοροι άνθρωποι που ζουν σε κάποια γκρίζα ζώνη κι έρχονται στην επιφάνεια. Έχει μπει τάξη, δεν υπάρχουν Μόριες, έχουμε όμως κάποιους ανθρώπους που αντί να βρίσκονται κάπου, βρίσκονται στο δρόμο».

Για τη διαφοροποίηση του Αντώνη Σαμαρά είπε πως, «ο πρώην πρωθυπουργός έχει τη δική του άποψη και ο Υπουργός Εργασίας του απάντησε με όλα τα επιχειρήματα» και εκτίμησε πως, «δεν πιστεύω πως μπορεί να έχουμε άλλες απώλειες».

«Αυτήν τη στιγμή στην επαρχία, ψάχνουν εργατικά χέρια», είπε και τόνισε ότι, η τροπολογία λύνει μέρος του προβλήματος, όμως την ίδια ώρα «μιλάμε για συνεργασία με συγκεκριμένες χώρες όπως η Ινδία, οι Φιλιππίνες».

«Δεν νομίζω πως υπάρχει ζήτημα συνοχής γιατί εκφράστηκε διαφωνία για ένα συγκεκριμένο θέμα», είπε και στο σχόλιο ότι, βουλευτές εκτός των τυχών διαφωνιών τους, λένε πως, «δεν έχουν ενημερωθεί» ο Δημήτρης Τσιόδρας είπε πως, «έχουν ενημερωθεί τώρα, έχει γίνει αναλυτική ενημέρωση στη Βουλή».

Στις αιτιάσεις ότι, «η ΝΔ συγκυβερνά με τον ΣΥΡΙΖΑ σε ζητήματα μετανάστευσης και γάμους ομόφυλων ζευγαριών», ο διευθυντής του γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού, απάντησε ότι, «επί ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε μια πολιτική ανοικτών συνόρων. Εδώ μας κατηγορούν σε όλη την Ευρώπη πως ακολουθούμε πολύ σκληρή πολιτική. Έχουν μειωθεί κατά 85% οι ροές. Έχουν «ανασάνει» τα νησιά. Δεν μπορεί κάποιος να πει πως η ΝΔ κι ο Μητσοτάκης ακολουθεί την ίδια πολιτική με τον ΣΥΡΙΖΑ».

Τέλος, απάντησε σε σχετικό ερώτημα ότι, δεν θα ισχύουν άλλοι νόμοι για να διασφαλίζονται τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων, αφού «στην Ελλάδα δεν υπάρχουν εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων. Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν τα ίδια δικαιώματα».





