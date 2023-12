Οικονομία

Μητσοτάκης: Η ακρίβεια “δαγκώνει” - Θα στηρίξουμε τους πιο ευάλωτους

Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Πέραμα και μίλησε με τους πολίτες. Τι είπε για την ακρίβεια και την ανεργία.

Μιλώντας σε πολίτες κατά την περιοδεία του στην περιοχή του Περάματος ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι προεκλογικά τους είχε ζητήσει να βάλουν ένα στοίχημα και να σπάσουν μαζί όλα τα ρεκόρ που έχει πετύχει ποτέ η ΝΔ στη Β Πειραιά και ειδικά στο Πέραμα. «Και τα καταφέραμε. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι αυτή την εμπιστοσύνη σας θα την επιστρέψω στο πολλαπλάσιο», επεσήμανε «διότι έτσι αντιλαμβανόμαστε εμείς την ανάπτυξη και την ευημερία στον τόπο. Όλα αρχίζουν και τελειώνουν με την εργασία και τους καλούς μισθούς», τόνισε.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε υπερήφανος γιατί η ανεργία έπεσε για πρώτη φορά κάτω από το 10% και τόνισε ότι αισθάνεται μεγάλη τιμή «όταν σημαντικά ξένα έντυπα τοποθετούν την Ελλάδα στην πρώτη θέση από όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ ως προς τις οικονομικές της επιδόσεις αλλά όλα αυτά πρέπει να μεταφράζονται στη βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος και της ποιότητας ζωής όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων».

Διαβεβαίωσε ότι σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσει να εργάζεται η κυβέρνηση νυχθημερόν σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση Β και Α βαθμού. «Έχουμε πολύ φιλόδοξα σχέδια για το πώς θα υλοποιήσουμε όλες τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις τη δεύτερη τετραετία», τόνισε.

«Δεν είναι όλα τέλεια στη χώρα μας. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε ακόμα. Ξέρουμε ότι η ακρίβεια «δαγκώνει» ειδικά στο σούπερ μάρκετ αλλά πρέπει να ξέρετε ότι θα είμαστε πάνω από το πρόβλημα στηρίζοντας τους πιο ευάλωτους με διαρκείς ελέγχους ώστε να μην υπάρχει καμία ανοχή στην κερδοσκοπία», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

Αναλυτικά, στον χαιρετισμό που απηύθυνε ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης σε συγκέντρωση πολιτών στο Πέραμα, ανέφερε:

«Φίλες και φίλοι, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σήμερα μαζί σας και θέλω καταρχάς να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Θυμάστε, όταν είχα βρεθεί στα μέρη σας προεκλογικά, σας είχα ζητήσει να βάλουμε μαζί ένα μεγάλο στοίχημα: να σπάσουμε όλα τα ρεκόρ που έχει πετύχει ποτέ η Νέα Δημοκρατία στη Β΄ Πειραιά και ειδικά εδώ, στο Πέραμα. Τα καταφέραμε, μας εμπιστευτήκατε και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι αυτή την εμπιστοσύνη σας θα την επιστρέψω στο πολλαπλάσιο.

Είχα την ευκαιρία, σήμερα, να βρεθώ στην περιοχή σας, για να επισκεφθώ το πρότυπο ΕΠΑΛ Περάματος, ένα σχολείο στο οποίο γίνεται πραγματικά μία εξαιρετική δουλειά, για να τονίσω τη σημασία την οποία αποδίδει η κυβέρνησή μας στην τεχνική και στην επαγγελματική εκπαίδευση, σε όλες τις βαθμίδες. Το βλέπετε και εσείς εδώ στο Πέραμα, μία ζωντανή ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, η οποία αναζητά εργαζόμενους και δεν τους βρίσκει εύκολα και πληρώνει πολύ καλά μεροκάματα.

Το στοίχημα, λοιπόν, για εμάς είναι πώς θα πείσουμε τα νέα παιδιά να ακολουθήσουν αυτή την επαγγελματική διαδρομή, πώς θα τα εκπαιδεύσουμε και θα τα καταρτίσουμε σωστά, πώς θα προσφέρουμε προγράμματα μαθητείας σε συνδυασμό με τους εργοδότες, έτσι ώστε να χτίσουμε τη νέα γενιά αυτών που θα κρατήσουν όρθια την παράδοση της ναυτοσύνης του Περάματος.

Διότι έτσι, φίλες και φίλοι, αντιλαμβανόμαστε εμείς την ανάπτυξη και την ευημερία στον τόπο. Όλα αρχίζουν και τελειώνουν με την εργασία και τους καλούς μισθούς.

Εγώ είμαι πολύ υπερήφανος γιατί για πρώτη φορά η ανεργία στη χώρα μας έπεσε κάτω από το 10%. Αισθάνομαι πραγματικά μεγάλη τιμή όταν σημαντικά ξένα έντυπα τοποθετούν την Ελλάδα στην πρώτη θέση απ' όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ για τις οικονομικές της επιδόσεις. Αλλά όλα αυτά, ξέρετε, πρέπει να μεταφράζονται στη βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος και της ποιότητας ζωής όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε νυχθημερόν, πάντα σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση Β΄ και Α΄ βαθμού.

Έχουμε πολύ φιλόδοξα σχέδια για το πώς θα υλοποιήσουμε όλες τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις στη δεύτερη τετραετία. Μόλις προχθές ψηφίσαμε τον Προϋπολογισμό του 2024, όπου για πρώτη φορά δίνουμε σημαντικές αυξήσεις σε δημοσίους υπαλλήλους, δίνουμε περαιτέρω αυξήσεις στους συνταξιούχους.

Μόνο μέσα στο μήνα Δεκέμβριο θα πληρώσουμε 717 εκατομμύρια για να στηρίξουμε τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας, να τους βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της ακρίβειας, να στηρίξουμε τον εμπορικό κόσμο, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

Δεν είναι όλα τέλεια στη χώρα μας, έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε ακόμα. Ξέρουμε ότι η ακρίβεια «δαγκώνει», ειδικά στο σούπερ μάρκετ, αλλά θέλω να ξέρετε ότι θα είμαστε πάνω από το πρόβλημα, στηρίζοντας τους πιο ευάλωτους, με διαρκείς ελέγχους, ώστε να μην υπάρχει καμία ανοχή στην κερδοσκοπία.

Και είμαι σίγουρος -και αυτό το μήνυμα θέλω να σας μεταφέρω- ότι το 2024, τόσο σημαδιακή χρονιά, προσέξτε, είναι χρονιά που συμπληρώνονται 50 χρόνια από την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας και βέβαια χρονιά όπου εκλέχθηκε για πρώτη φορά Βουλευτής ο κ. Τραγάκης, έτσι; Είναι 50 χρόνια βουλευτής, είναι ταυτισμένος με αυτή την πορεία.

Αλλά αυτή η τόσο σημαντική χρονιά θα είναι μια πολύ καλή χρονιά για την πατρίδα μας και θέλω να ευχηθώ στην καθεμία και στον καθέναν ξεχωριστά καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές, πάνω απ' όλα χαρά, ευτυχία, υγεία σε εσάς, στις οικογένειές σας και να ξέρετε ότι όλα θα πάνε καλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ».

Σε δήλωση της Εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Δώρας Αυγέρη, αναφέρονται τα εξής: «Δαγκώνει η ακρίβεια, είπε ο πρωθυπουργός! Αλήθεια, ποιος ψήφισε προχθές τον προϋπολογισμό της ακρίβειας που δαγκώνει; Ποιος εκτρέφει με τις πολιτικές του το τέρας της αισχροκέρδειας που δαγκώνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις; Ποιος τρέφει το τέρας της διαφθοράς, που καταβροχθίζει το δημόσιο χρήμα; Ποιος αφανίζει τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, ενώ την ίδια ώρα υπουργοί του διαφημίζουν αλυσίδες σούπερ μάρκετ; Ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο, σχεδόν 5 χρόνια τώρα; Μόνο ως κοροϊδία των Ελλήνων πολιτών και βαριά προσβολή της νοημοσύνης τους μπορεί να εκληφθεί η αναφορά του πρωθυπουργού. Πλέον, η αλαζονεία της κυβέρνησης είναι και επικίνδυνη και απροκάλυπτη».?

