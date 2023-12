Πολιτική

Υπόθεση Μπελέρη: Αμετακίνητος εμφανίζεται ο Ράμα

Το μπλόκο της Ελλάδας στην ενταξιακή διαδικασία της Αλβανίας, δημιουργεί πιέσεις στο εσωτερικό της χώρας του και φέρνει «πονοκεφάλους» στον Ράμα.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Δεν αλλάζει στάση ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα για την υπόθεση Μπελέρη. Με νέες του δηλώσεις, επιμένει πως δεν θα προχωρήσει σε κανέναν συμβιβασμό. Στο μεταξύ η δίκη του εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρρας για την υπόθεση εξαγοράς ψήφων, συνεχίστηκε σήμερα στο δικαστήριο των Τιράνων, χωρίς όμως καμία ουσιαστική εξέλιξη.

Η διπλωματική αντιπαράθεση Αθήνας - Τιράνων, με φόντο την υπόθεση του Φρέντυ Μπελέρη, συνεχίζεται. Ο εκλεγμένος δήμαρχος Χειμάρρας, κάθισε για μία ακόμη φορά στο εδώλιο, προκειμένου να δικαστεί. Ήδη από εχθές όμως, ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα, με δηλώσεις του δίνει γραμμή στους δικαστές.

«Μας εμπόδισαν άδικα, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας. Είμαι πεπεισμένος ότι με τους γείτονες μας, θα καταφέρουμε από κοινού να θέσουμε τους κύριους λόγους για αυτό το θέμα. Είμαστε διαθέσιμοι, για οτιδήποτε δεν επηρεάζει την διαδικασία εδραίωσης του νέου μας συστήματος δικαιοσύνης . Εδώ δεν υπάρχει κανένας πιθανός συμβιβασμός. Δεν κάνουμε κανέναν συμβιβασμό με κανέναν και για κανέναν λόγο», δήλωσε ο Αλβανός πρωθυπουργός.

«Και παρεμβαίνει αλλά και χρησιμοποιεί στο όνομα της νέας μεταρρύθμισης της ευρωπαϊκής, τη χρησιμοποιεί λες και είναι ξεσκονόπανο για τα παπούτσια εδώ αυτός με την ανοχή των Ευρωπαίων. ....Είμαστε συνηθισμένοι σε αυτά, εμείς στη Χειμάρρα κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε και συμπεριφερθήκαμε ως Ευρωπαίοι και δημοκρατικοί πολίτες.... Αυτό που περιμένουμε είναι να προχωρήσει επιτέλους η δίκη, να ανοίξουν οι επόμενοι δρόμοι και να αποκαλυφθεί η αλήθεια», δήλωσε ο γιος του Φρέντυ Μπελέρη, Πέτρος.

Οι πιέσεις στο εσωτερικό της Αλβανίας, όπως όλα δείχνουν εντείνονται, μετά και το μπλόκο της Ελλάδας, στην έκδοση κειμένου συμπερασμάτων του ευρωπαϊκού συμβουλίου για την ενταξιακή διαδικασία της χώρας στην ευρωπαϊκή ένωση. Η ελληνική πλευρά πάντως, έχει θέσει ως όρο, να προχωρήσει η ορκωμοσία του εκλεγμένου δημάρχου Χιμάρας. Μέχρι τώρα η δίκη, έχει αναβληθεί πολλές φορές καθώς δεν εμφανίζονται οι κρίσιμοι μάρτυρες κατηγορίας, στην υπόθεση που αφορά στην εξαγορά ψήφων. Σήμερα το δικαστήριο συνεχίστηκε με ανάγνωση εγγράφων.

