Γιατρομανωλάκης για τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια: Είναι θέμα της Πολιτείας, όχι της Εκκλησίας

Ο πρώην υφυπουργός Πολιτισμού μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για το γάμο και την τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια.

Για την τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια μίλησε ο πρώην υφυπουργός Πολιτισμού, Νικόλας Γιατρομανωλάκης στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

«Έχω διαχωρίσει τον ρόλος της Εκκλησίας και της Πολιτείας. Ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών είναι θέμα της Πολιτείας. Δεν περίμενα κάτι άλλο από την Εκκλησία», είπε κληθείς να σχολιάσει την ανακοίνωση της Εκκλησίας της Ελλάδος, ενώ ειδικά για την αποστροφή για τα «παιδιά- κατοικίδια», σχολίασε:

«Όταν είσαι ένας θεσμός που πρεσβεύεις την αγάπη, πρέπει να την εκφράζει».

Ο Ν.Γιατρομανωλάκης ανέφερε ως παράδειγμα στέρησης δικαιωμάτων ένα παιδί ομόφυλου ζευγαριού που χάνει τη βιολογική του μητέρα και δεν μπορεί να μείνει με τη δεύτερη μητέρα του.

«Η ιστορία που συζητάμε είναι για παιδία που τώρα ζουν ανάμεσά μας κι έχουν λιγότερα δικαιώματα από τους φίλους τους», είπε σχετικά.

Για το γεγονός ότι, το νομοσχέδιο πάει από αναβολή σε αναβολή, παρατήρησε πως, «υπάρχει η τάση του ότι μην το συζητάμε ακόμα, είναι ένα ζήτημα δικαιωμάτων των παιδιών κι όχι των ενηλίκων. Είναι ένα θέμα που προσφέρεται για παρερμηνείες και καλό είναι να λέμε τα πράγματα ξεκάθαρα».

«Το θέμα του να έχουν τα παιδιά γονείς είναι ένα θέμα που έχει επιστημονική τεκμηρίωση. Η άλλη πλευρά έχει θέμα μόνο αισθητικό», σημείωσε για το ζήτημα της εκκλησίας και κατέληξε πως, «δεν ισχύει το ότι αν αποκτήσουν κάποιοι άνθρωποι ένα δικαίωμα, θα πρέπει να το απωλέσει κάποιος άλλος».

