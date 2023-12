Τεχνολογία - Επιστήμη

“Εδώ Τουρκία” - Pedro Pina: η έκτακτη επίσκεψη και η συνάντηση… “έκπληξη”

Η Άννα Ανδρέου και ο Δημήτρης Τριανταφύλλου συζητούν για τον Pedro Pina, που πήγε άρον - άρον στην Τουρκία μόνο και μόνο για να δει έναν άνθρωπο!

Η σειρά οδοιπορικών βίντεο - συζητήσεων «Εδώ Τουρκία», της ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννας Ανδρέου και του Δημήτρη Τριανταφύλλου, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Kadir Has της Κωνσταντινούπολης, στο νέο επεισόδιο της καταπιάνεται με την αιφνιδιαστική επίσκεψη του Αντιπροέδρου του YouTube στην Τουρκία και την συνάντηση του με ένα δημοσιογράφο.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, «O αντιπρόεδρος του YouTube Pedro Pina δεν το πίστευε και πήρε το αεροπλάνο κι ήρθε άρον άρον στην Τουρκία. Όχι για να δει τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν αλλά ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της δημοσιογραφίας στην Τουρκία, τον Φατίχ Αλταϊλί ο οποίος αφού απολύθηκε από Χαμπέρ Τουρκ ξεκίνησε εκπομπές στο κανάλι του στο Youtube προκαλώντας τέτοιο σεισμό που τάραξε τα νερά... Ακούστε τί κατάφερε ο Φατίχ Αλταϊλί...».

