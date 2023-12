Πολιτισμός

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 26 Δεκεμβρίου

Ποιους Αγίους τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα.

Σήμερα 26 Δεκεμβρίου η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμά:

Την Σύναξιν της υπεραγίας Θεοτόκου και την εις Αίγυπτον φυγήν αυτής ,

, Τη μνήμη των Ιερομαρτύρων Ευθυμίου επισκόπου Σάρδεων του ομολογητού (†840) και Κωνσταντίου του Ρώσου, του εν Κωνσταντινούπολη (†1743) ,

και , Τη μνήμη των Οσίων Ευαρέστου, του εν τη μονή Στουδίου και Κωνσταντίνου πρεσβυτέρου, του εξ Ιουδαίων (ορ. παρακάτω) ,

και , Την Κυριακήν την μετά την Χρίστου Γέννησιν και

και Τη μνήμη των Αγίων και Δικαίων Ιωσήφ του μνήστορος, Δαβίδ του προφητάνακτος και Ιακώβου του Αδελφοθέου.

Έτσι, γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα:

Εμμανουήλ

Μανουήλ

Μανώλης

Μανόλης

Μάνος

Μανούσος

Μανουσάκης

Μανουσάκι

Εμμανουέλλα

Εμμανουέλα

Μανουέλα

Μανωλία

Έμιλι

Κωνστάντιος

Κωστάντιος

Κωνσταντία

Κωσταντία

Ντία

Η Ανατολή του Ηλίου συνέβη στις 07.21 και η Δύση του θα συμβεί στις 16.25. Η Σελήνη είναι 14.2 ημερών.

Πηγή: Ecclesia.gr