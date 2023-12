Υγεία - Περιβάλλον

Ηράκλειο - Αλλεργικό σοκ: Απότομη μεταβολή στην υγεία της 17χρονης - Επανέρχεται σε καταστολή

Πώς αντέδρασαν οι θεράποντες στην ξαφνική επιδείνωση της κατάστασης του κοριτσιού.

Την χορήγηση κατασταλτικών φαρμάκων στην 17χρονη μαθήτρια που υπέστη αλλεργικό σοκ κατά τη διάρκεια πενθήμερης εκδρομής στο Ηράκλειο Κρήτης, ξεκίνησαν και πάλι οι γιατροί του Βενιζέλειου Νοσοκομείου.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει η ενημερωτική ιστοσελίδα του νησιού creta24.gr επικαλούμενη τον Διευθυντή της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Ανέστη Κιούλπαλη, η κατάσταση της υγείας του παιδιού παρουσίασε απότομη μεταβολή.

Την παραμονή των Χριστουγέννων 24 Δεκεμβρίου είχε ξεκινήσει η διαδικασία διακοπής των κατασταλτικών φαρμάκων, με σκοπό οι γιατροί να εντοπίσουν τις βλάβες που έχει υποστεί ο εγκέφαλος και κυρίως αν υπάρχει εγκεφαλική λειτουργία.

