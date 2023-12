Κόσμος

Γάζα: Νεκρός ο υποψήφιος του Ισραήλ για την Eurovision 2024

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο υποψήφιος, ήταν λοχογός στον Ισραηλινό στρατό. Τι ανέφερε το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ

-

Νεκρός είναι σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ ο λοχαγός Shaoli Greenglick, ο οποίος διαγωνίστηκε πριν από περίπου ένα μήνα στο HaKokhav Haba, έναν διαγωνισμό ταλέντων, μέσω του οποίου επιλέγεται ο καλλιτέχνης που θα εκπροσωπήσει το Ισραήλ στη Eurovision 2024.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το υπουργείο αναφέρεται στον θάνατο τριών μελών των ενόπλων δυνάμεών του, στον πόλεμο που διεξάγεται στη Λωρίδα της Γάζας, μέσα στους οποίους είναι ο Shaoli Greenglick.

Ο 25χρονος τραγουδιστής εμφανίστηκε στην οντισιόν με στρατιωτική στολή, θέλοντας να αφιερώσει το τραγούδι που ερμήνευσε στους φίλους του που πολεμούν στη Λωρίδα της Γάζας, αναφέρει το eurovisionfun.com.

Με 83%, ο Shaoli Greenglick είχε καταφέρει να προκριθεί στον επόμενο γύρο του talent show και σύντομα θα εμφανιζόταν ξανά στον επόμενο γύρο, με στόχο να εκπροσωπήσει το Ισραήλ στον 68ο διαγωνισμό μουσικής της Eurovision.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Camp Pembroke | Summer Camp (@camppembroke)

Πηγή: skai.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Βασίλης Καρράς: Ο ΑΝΤ1 στο Κοκκινοχώρι Καβάλας

Νέα Σμύρνη: Θρίλερ με τον θάνατο 16χρονου

Λεωφόρος Κηφισίας: Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο έξω από πολυεθνική