Αθλητικά

Μπακς: επιστροφή στις νίκες με ηγέτη τον Αντετοκούνμπο

Ακόμη μία εξαιρετική εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, συνέβαλε στη νίκη των Μπακς επίτων Νετς.

Πιο συγκεκριμένα, ο "Greek Freak" πήγε για ένα ακόμη τριπλ νταμπλ, το οποίο όμως έχασε για δύο μόλις ασίστ.

Οι Μιλγουόκι Μπακς επέστρεψαν όμως στις νίκες μετά την ήττα που γνώρισαν ανήμερα Χριστούγεννα από τους Νικς, κερδίζοντας 122-144 τους Μπρούκλιν Νετς, οι οποίοι δεν κατάφεραν να απαντήσουν στις 41 ασίστ και το 45,1% στα τρίποντα των Μπακς (23/51).

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, έβαλε 32 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ με 83% ποσοστό ευστοχίας σε μόλις 30 λεπτά ενώ και ο Κρις Μίντλετον εντυπωσίασε με 27 πόντους και 10 ασίστ.

A near triple-double on 83% shooting in 30 minutes.



32 PTS | 10 REB | 8 AST | 2 BLK pic.twitter.com/qMyUHppp8o — Milwaukee Bucks (@Bucks) December 28, 2023

Χάρη στο δίδυμο αυτό οι Μπακς έφτασαν στις 23 νίκες και 8 ήττες (16-2 εντός και 7-6 εκτός έδρας), ενώ οι Νετς έπεσαν στο 15-16 (9-8 εντός και 6-8 εκτός έδρας).

Τα δωδεκάλεπτα: 31-32, 59-66, 92-100, 122-144

