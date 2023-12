Πολιτισμός

Πέθανε η Μαρία Λαϊνά

Θλίψη στον καλλιτεχνικό και όχι μόνο χώρο σκόρπισε η είδηση θανάτου της Μαρίας Λαϊνά.

Πέθανε την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου, στις 16.30, ύστερα από σύντομη νοσηλεία, η ποιήτρια Μαρία Λαϊνά, που γεννήθηκε στην Πάτρα το 1947. Απόφοιτος της Νοµικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Εργάστηκε σε διάφορες δουλειές, σε σχέση πάντα με την τέχνη (μετάφραση δοκιμίων και λογοτεχνίας, επιμέλεια εικαστικών, φιλοσοφικών και λογοτεχνικών βιβλίων, εκπομπές και σενάρια στην κρατική ραδιοφωνία-τηλεόραση, διδασκαλία ελληνικής γλώσσας και ποίησης σε αγγλόφωνα κολέγια, διδασκαλία μετάφρασης, δημοσιογραφία σε λογοτεχνικά ένθετα εφημερίδων).

Το έργο της περιλαμβάνει εννιά ποιητικές συλλογές, έντεκα θεατρικά, πέντε πεζογραφήματα, τέσσερις κριτικές και μελετήματα, σύνταξη ανθολογίας ξένης ποίησης του 20ού αιώνα (επιλογή από ελληνικές μεταφράσεις). Έργα της έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες, αυτοτελή και σε ανθολογίες. Εκπροσώπησε πολλές φορές επίσημα την Ελλάδα στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη.

Το 1993 τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο ποίησης για την ποιητική της συλλογή Ρόδινος φόβος. Η μετάφραση στα γερμανικά της ίδιας συλλογής απέσπασε το βραβείο της Πόλης του Μονάχου. Το 1996 επίσης τιμήθηκε με το βραβείο Καβάφη και το 1998 με το βραβείο Μαρία Κάλλας του Γ΄ προγράμματος της ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Το 2014 τιμήθηκε με το Βραβείο του Ιδρύματος Κώστα και Ελένης Ουράνη για το σύνολο του έργου της. Το 2023 έλαβε το Μεγάλο Κρατικό Βραβείο Γραμμάτων. Ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων.

Εργογραφία

Ποίηση Ενηλικίωση, Αθήνα 1968, Επέκεινα, Κέδρος 1970, Αλλαγή τοπίου, Κέδρος 1972, Σημεία στίξεως, Κέδρος 1979, Στιγμή 1991, Δικό της, Κείμενα 1985, Ρόδινος φόβος, Στιγμή 1992, Βλεκ. 1994, Εδώ, Καστανιώτης 2003

Ο Κήπος – Όχι εγώ, Καστανιώτης 2005

Μικτή τεχνική, Πατάκης 2012

Ό,τι έγινε, Πατάκη, 2020

Πεζογραφία

Η Εφτάψυχη, διήγημα, Τομ. Μικρή Ζωολογία, Πατάκης 1998

Φιλαργυρία, διήγημα, Τομ. Οκτώ θανάσιμα αμαρτήματα, Πατάκης, 2000

Έως θανάτου, διήγημα, Πατάκης 2001,

Πολύδωρη, εφημ. Τα Νέα 2005

Το Νόημα (Κωμωδία-Πράξη πρώτη), Καστανιώτης 2007

Τι ωραία που είναι η ζωή (διήγημα), Πατάκη, 2020

