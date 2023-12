Κόσμος

Ζελένσκι: Συζήτησα με τον πάπα Φραγκίσκο για την “ειρηνευτική φόρμουλα” του Κιέβου

Ο Oυκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε την Πέμπτη με τον πάπα Φραγκίσκο συζήτησαν για το σχέδιο ειρήνευσης που έχει εκπονήσει το Κίεβο με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

«Συζητήσαμε για τις κοινές μας προσπάθειες με στόχο να θέσουμε σε εφαρμογή την ειρηνευτική φόρμουλα της Ουκρανίας», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter). «Περισσότερες από 80 χώρες συμμετέχουν ήδη σε αυτήν τη διαδικασία, μέσω εκπροσώπων (των κυβερνήσεών τους). Και θα ακολουθήσουν ακόμη περισσότερες», συμπλήρωσε.

Ο ουκρανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι ευχαρίστησε τον προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας για τις χριστουγεννιάτικες ευχές του, καθώς και για την ευχή που εξέφρασε για «μια δίκαιη ειρήνη για όλους μας».

Γνωστοποίησε επίσης ότι η ειρηνευτική φόρμουλα της Ουκρανίας θα συζητηθεί στο Νταβός της Ελβετίας, χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένη ημερομηνία. Στο πλαίσιο των ειρηνευτικών προσπαθειών του για την Ουκρανία, ο πάπας Φραγκίσκος έστειλε έναν ειδικό απεσταλμένο – τον καρδινάλιο Ματέο Τσούπι – σε Κίεβο, Μόσχα, Ουάσινγκτον και Πεκίνο.

Στο χριστουγεννιάτικο μήνυμά του, ο ποντίφικας ζήτησε να τερματιστούν οι ένοπλες συγκρούσεις ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας ότι «η ειρήνη είναι εφικτή» και «δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια».

Τον περασμένο Οκτώβριο, ο Ζελένσκι είπε ότι είχε προσκαλέσει τον πάπα Φραγκίσκο στο Κίεβο. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας είχε ταξιδέψει τον Μάιο στο Βατικανό, όπου συνάντησε τον προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

