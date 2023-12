Πολιτισμός

Κρήτη: “Ιπτάμενοι” πυροσβέστες σε παιδιατρικές κλινικές (εικόνες)

Πιστοί στο ραντεβού τους, οι πυροσβέστες μοίρασαν τα δώρα στα παιδιά που περνούν τις γιορτές στα νοσοκομεία.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι πυροσβέστες μοίρασαν δώρα και χαμόγελα στα παιδιά που περνούν τις γιορτές τους στο νοσοκομείο.

Οι πυροσβέστες ντύθηκαν Άγιοι Βασίληδες και προσγειώθηκαν στα προαύλια των παιδιατρικών κλινικών του ΠΑΓΝΗ και του Ρεθύμνου.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

«Πιστοί στο ραντεβού μας, με τους μικρούς και μεγάλους ασθενείς νοσοκομείων της Κρήτης, πραγματοποιήθηκαν αυτή την εβδομάδα Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠαΓΝΗ), στην Παιδιατρική Κλινική του Γ.Ν.Η. "Βενιζέλειο-Πανάνειο", στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Χανίων "Άγιος Γεώργιος" και στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Για μια ακόμη χρονιά, είχαμε την ευκαιρία να εισπράξουμε τα ομορφότερα χαμόγελα από μικρούς αλλά και μεγάλους ασθενείς.

Οι Πυροσβέστες ως ιπτάμενοι Άγιοι Βασίληδες προσγειώθηκαν στους προαύλιους χώρους των νοσοκομείων, μοιράζοντας δώρα, χαμόγελα, ευχές και γλυκίσματα στα νοσηλευόμενα παιδιά και τις οικογένειες τους, αλλά και σε κάθε ασθενή και εργαζόμενο του νοσοκομείου.

Παράλληλα, μικτές μπάντες παιάνισαν χριστουγεννιάτικα τραγούδια, πλαισιώνοντας μουσικά την ατμόσφαιρα.

Τις εκδηλώσεις διοργάνωσαν η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Κρήτης και το Σωματείο Πυροσβεστών Ηρακλείου «Τρεις Παίδες εν Καμίνω» που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της 7ης ΥΠΕ Κρήτης».

??????? Ιπτάμενοι Πυροσβέστες προσγειώθηκαν στα νοσοκομεία ΠαΓΝΗ, "Βενιζέλειο-Πανάνειο", Γ.Ν.Ν. Χανίων και Γ.Ν. Ρεθύμνου Κρήτης, μοιράζοντας #δώρα και #χαμόγελα στους ασθενείς

??https://t.co/PqJqkCiL61 pic.twitter.com/feuOL18WgZ — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 30, 2023

